V létě doplní vlaky z Budějovic do Krumlova přímé autobusy. Pojedou na „vlakáč“

Vylepšit spojení z Českých Budějovic do Českého Krumlova a dál na Šumavu, které zhoršilo neplánované letní zpomalení vlaků zaviněné havarijním stavem trati, se rozhodl Jihočeský kraj. Přibudou dva páry posilových autobusových spojů, jež cestujícím zajistí přestupy v Budějovicích mezi regionálními a dálkovými vlaky. Z Budějovic pojedou přímo, bez zastávek, na vlakové nádraží v Českém Krumlově a dál do Černé, Horní Plané, Nové Pece, Želnavy, Pěkné a do Volar. Máme pro vás jejich jízdní řády.