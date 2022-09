Týká se to autobusových spojů v úseku mezi Kaplicí a Horním Dvořištěm. Uzávěra silnice potrvá do 14. října. Cestujícím, kteří využijí náhradní vlakovou dopravu, budou platit jízdenky autobusového dopravce i ve vybraných vlacích Českých drah mezi stanicemi Rybník a Horní Dvořiště. Od stanice v Horním Dvořišti, která se nachází v místní části Český Heršlák, do nedaleké obce Horní Dvořiště bude zajištěn navazující mikrobus.