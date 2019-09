Pokračuje seriál Českokrumlovského deníku, v němž nahlížíme do historie našich měst, obcí, spolků a institucí v době Československa, tentokrát do Brloha.

Mladí požárníci a pionýři z Brloha na Českokrumlovsku v neděli 26. října 1986 vyrazili na celodenní výlet do přírody. | Foto: SDH Brloh

V pátečním tištěném vydání Deníků nahlédneme do kroniky mladých požárníků z Brloha z let 1986 a 1987. Ti se 4. října 1986 účastnili hromadného pochodu na Kleť, který se konal na počest 69. výročí VŘSR a v neděli 26. října vyrazili na celodenní výlet do přírody. „Po cestě jsme objevili kámen, kde bylo něco napsáno německy a letopočet 1820,“ píše se v jejich kronice. „Zjistili jsme, že na tom místě byl zastřelen poslední jelen za dob Rožmberků.“ 7. února 1987 si užili zimní brannou hru, kterou pro ně připravili brložští svazáci.