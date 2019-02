Jak jsme žili v Českém Krumlově

Český Krumlov - V pátečním seriálu Českokrumlovského deníku, v němž nahlížíme do historie našich měst, obcí, spolků a institucí v době Československa, se vrátíme do 80. let v Českém Krumlově.

Jak jsme žili v Českém Krumlově v roce 1984. | Foto: Státní okresní archiv Český Krumlov

Konala se konference k 35. výročí založení pionýrské organizace, vojáci skládali přísahu, dárci krve dostali ocenění nebo se sešli komunističtí pohlaváři.



Fotografie pocházejí z kroniky Městského národního výboru z roku 1984, která je uložena ve Státním okresním archivu Český Krumlov.

Autor: Zuzana Gabajová