Jak jsme žili v Horní Plané

Horní Planá - V pátečním seriálu Českokrumlovského deníku, který vychází v tištěném vydání a v němž nahlížíme do historie našich měst, obcí, spolků a institucí v době Československa, se podruhé vrátíme do 60. a 70. let, konkrétně do historie Československého červeného kříže na Českokrumlovsku.

Na léta strávená v Československém červeném kříži zavzpomínala paní Irena Mrázová z Horní Plané. | Foto: Archiv Ireny Mrázové

Paní Irena Mrázová z Horní Plané působila dlouhá léta jako vedoucí hornoplánské družiny ČSČK a Deníku poskytla spoustu krásných fotografií z té doby.

