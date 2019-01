Až do neděle běží Ptačí hodinka, ještě je čas se zapojit

Českokrumlovsko - Od pátku do neděle se můžete zapojit do tzv. Ptačí hodinky, do nového programu České společnosti ornitologické, ve kterém se široká veřejnost zapojuje do sčítání ptáků na krmítku po dobu jedné hodiny.

Zaznamenané údaje je možné zadávat online, ale i prostřednictvím papírových formulářů, které se odesílají do 15. ledna 2019. Sčítání ptactva se provádí po dobu jedné hodiny, přičemž výběr daného času je pouze na vás. Při sčítání se ale musí dbát na to, aby se zaznamenával nejvyšší počet jedinců daného druhu najednou, abychom se vyvarovali započítávání daného ptáka vícekrát.



Na stránkách České společnosti ornitologické (www.birdlife.cz) je uveden přesný návod sčítání, pokud se chceme projektu zúčastnit. Nachází se zde i rady a tipy jak správně ptáky určovat, přičemž jsou zde i uvedení nejčastější druhy vyskytující se v České republice. V České republice se jedná o první ročník projektu. Jeho cílem je zapojit širokou veřejnost z Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského kraje a přilehlých krajů Bavorska do zimního sčítání ptáků na krmítkách. Projekt je organizován Českou společností ornitologickou ve spolupráci s bavorskou ornitologickou společností Landesbund für Vogelschutz LBV. Průběžné výsledky můžete sledovat na webu ČSO https://ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky-tabulka/#/observe.

Pavel Sojka

Autor: Redakce