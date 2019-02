Český Krumlov – Na Mezinárodním turnaji dospělých s tradičním názvem White Nights v ruském městě Gatchina nechyběli před týdnem českokrumlovští badmintonisté.

Hlavní trenér a předseda klubu Radek Votava s hráči Jaromírem Janáčkem a Tomášem Švejdou v ruské Gatchině. | Foto: archiv R. Votava

Tento turnaj, který má dotaci 25000 USD, je zařazený do kategorie International Challenge. Na turnaji ve městě Gatchina, které je vzdálené 80 km od Petrohradu, z krumlovského klubu hráli Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou, které doprovázel jejich trenér Radek Votava.



Na turnaji hájili klubové barvy také Sabina Milová s Ondřejem Králem, kteří již ale několik dní trénují v tréninkové skupině Josefa Rubáše v Plzni, kam oba odcházejí studovat a během prázdnin změní i klubovou příslušnost.



Švejda se v kvalifikaci dvouhry neprosadil. Domácí reprezentant Victor Kokhanoven byl nakonec nad jeho síly. Švejda rozehrál zápas výborně, vyhrál první set 21/16 a ve druhém měl v koncovce dokonce mečbol. Starší a zkušenější soupeř Švejda je teprve šestnáctiletý hráč, nakonec vyhrál druhý set 23/21 a třetí 21/12.



Janáček s Milovou zvládli dvě kola, když porazili domácí pár Victor Kokhanov / Kirstina Vyrvich 21:12, 21:19 a juniorský pár z Anglie Brandon Zhi Hao Yap / Sian Kelly 21:14 a 21:17. V zápase o postup mezi čtyři nejlepší prohráli s malajským párem Jia Huo Chen / Qi Xuan Ng 21:23 a 11:21. Z Ruska si přivážejí výborné 5. místo a velice cenných 2200 bodů do světového žebříčku. Pro oba je to zatím největší bodový zisk v jedné disciplíně na jednom turnaji.



Stejně skvěle si počínali Janáček se Švejdou ve čtyřhře. V prvním kole porazili domácí pár Vladimir Nikulov / Artem Serpionov 21:16 a 23:21 a ve druhém kole pár ze Singapuru Jian Liang Lee / Guang Liang Jason Wong 21:15 a 21:13. Ve čtvrtfinále nestačili na německou dvojici a pozdější celkové vítěze Bjarne Geiss / Jan Colin Völker 14:21 a 18:21. Páté místo a stejný bodový zisk jako u mixu je to pro oba zatím největší bodový zisk.



Ve dvouhrách Janáček, Král ani Milová na své soupeře v prvním kole nestačili.



Radek Votava k vystoupení Mirka s Tomášem dodává: “ White Nights byly posledním turnaj před skoro dvojměsíční turnajovou pauzou. V konkurenci více než 250 hráčů hráček z více než 30 zemí z celého světa, kde se to hemžilo hráči z Číny, Indie, Singapuru, Japonska, Indonésie, Malajsie i Hong Kongu, se všem podařilo odehrát dobré zápasy a zakončit tuto část sezony maximálně dobře! Postupy do čtvrtfinále, zejména ve čtyřhře přes pár ze Singapuru, považuji za skvělé zakončení jednoho období. Nyní již hráči pilně trénují. Sabina s Ondřejem již v Plzni a Mirek s Tomášem navázali na Rusko kondičně herním soustředěním v Nymburku, ze kterého se 15. července vrátili a po dvou a ž třech dnech v Krumlově mají oba zasloužené více než týdenní volno. Poté se začneme tři týdny připravovat doma. Tomáš tu bude jen dva týdny. V polovině srpna odjíždí na mezinárodní soustředění do Trenčína, které bude jednou z posledních příprav juniorské reprezentace před zářijovým mistrovstvím Evropy juniorů. Koncem srpna spolu odjedou na pár dní do Nymburka a poté odletí na závěrečnou přípravu na Ukrajinu, kde také odstartují další část sezony turnajem stejné kvality, jako byla v Rusku. Cílem pro druhou polovinu roku je bojovat o postup do první světové stovky a to jak ve čtyřhře i mixu. V současné době jsou kluci na 137 místě (8610 bodů) a do první stovky jim chybí cca 3000 bodů. V mixu jsou Mirek se Sabinou na 120 místě (9610 bodů) a do první stovky jim chybí cca 2000 bodů. Ve dvouhře postoupila Sabina na 205 místo (6200 bodů) a její cíle určitě směřují směrem do první dvoustovky a dále mezi prvních 150 hráček na světě. K tomu je potřeba cca 10000 bodů. Všem čtyřem blahopřeji a děkuji za předvedené na turnaji v Rusku! “



Umístění českokrumlovských hráčů:

Dvouhra muži: 33. místo Jaromír Janáček, Ondřej Král, kvalifikace - Tomáš Švejda

Dvouhra ženy: 33. místo Sabina Milová

Čtyřhra muži: 5. místo Jaromír Janáček / Tomáš Švejda

Smíšená čtyřhra: 5. místo Jaromír Janáček / Sabina Milová