Barevné obce závodily ve Zlaté Koruně ze všech sil

Přes dvacet let už se scházejí zástupci obcí, které mají nějakou barvu ve znaku. Střídají Čechy a Moravu a o uplynulém víkendu se sjeli do Zlaté Koruny. Z jižních Čech do šestice obcí patří Černá v Pošumaví z moravských například Žlutava, která se nachází u Zlína. Vloni se setkání konalo v obci Černotín - Dnešice na Plzeňsku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Setkání obcí s barvou ve znaku se letos konalo ve Zlaté Koruně. Nechyběl závod raftů. | Foto: Deník/Edwin Otta