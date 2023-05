Nechodí, má omezenou verbální komunikaci a za sebou několik epileptických záchvatů a také tři operace zraku. Ale je to velká bojovnice, která se nevzdává a svou veselou povahou a zarputilostí dělá radost celé své rodině a každému, kdo ji pozná. Řeč je o Barborce Valicskové z Českého Krumlova, která společně se svou sestrou Adélkou začátkem června oslaví šesté narozeniny.

Baruška Valicsková (na snímku se sestrou Adélkou) se narodila se spastickou formou dětské mozkové obrny.

Hlavní Baruščina diagnóza? Spastická forma dětské mozkové obrny. Může za ni tzv. transfuzní syndrom, který se u Evy Valicskové, maminky dvojčat, rozvinul v době jejího těhotenství. Jeho vinou nebyla Barča v průběhu těhotenství dostatečně zásobována živinami a kyslíkem, zatímco její sestra Adélka byla naopak překrvována. Děvčata na svět přišla v ukončeném 32. týdnu těhotenství.

„Po narození Adélka postupně všechny vývojové normy dohnala. Baruška se ale s důsledky transfuzního syndromu potýká dodnes,“ přiblížila Eva Valicsková, která o dcerku od narození pečuje a nemohla se tak vrátit ke svému povolání zdravotní sestry. „Přes veškerá, pro rodiče psychicky náročná a pro dítě ne úplně příjemná cvičení se ale začalo ukazovat, že životní pouť bude pro Barušku i celou naši rodinu v mnohém odlišná.“

Baruška už od raných kojeneckých let pravidelně navštěvuje odborníky z různých koutů republiky a má za sebou spoustu vyšetření. Rodina jí, ze svého napjatého rozpočtu i díky ochotě ostatních lidí pomáhat, platí rozličné zdravotní pomůcky a terapie. „Snažíme se jí posouvat co možná nejblíže plnohodnotnému životu, v čemž nám Baruška pomáhá svou zarputilostí, veselou povahou a zvláštní, až poněkud paradoxně působící trpělivostí,“ přiblížila maminka dívek. „Je pak až s podivem, co všechno navzdory svým hendikepům je schopna vykonat, vycítit či slyšet. Jak ta má bohatý niterný život.“

Téměř šestiletá slečna už má také za sebou už zmíněné tři operace očí: vedle diagnostikované spastické formy dětské mozkové obrny trpěla strabismem a nejspíše trpí i určitým výpadkem zorného pole. „Všechny tyto zdravotní komplikace, vedle v současnosti kompenzované epilepsie a narušení projení mozkových hemisfér, které Barušce komplikuje koordinaci pohybů dolních končetin, jsou příčinou, řekněme, jejího v mnohém ztíženého startu do života,“ vysvětluje.

Kvůli vozíčku potřebují větší auto

Baruška se učí pohybovat na vozíčku, který jí umožní lépe vlastními silami poznávat svět. „Musíme ale pořídit i speciálně upravené auto, kterým společně s ní budeme moci vozit všechno potřebné třeba do specializované školky nebo na terapie, které pravidelně podstupuje,“ doplnil tatínek dvojčat Martin Valicsek. „Nejsme ale schopni jej pro Barču z vlastních zdrojů opatřit.“

Nepotřebují nové auto, postačí jim bazarové. „Výtěžek sbírky využijeme na VW Caddy Maxi, které stojí bez úprav 500 až 600 tisíc korun. Záleží na aktuální nabídce těchto vozidel,“ přiblížil Martin. „Pokud se celá cílová částka nevybere, nic vracet nemusíme, ale za vybrané peníze bychom koupili starší typ tohoto vozidla.“ A pokud se podaří vybrat víc, finance půjdou i na následnou speciální úpravu auta.