Co vás přivedlo k vydání slovníku?

Byl to nápad jednoho mého bývalého studenta, který na českém trhu nenašel bavorsko-český slovník a tvrdil mi, že neexistuje. Já tehdy tvrdila opak, ale nakonec jsem zjistila, že skutečně není. Říkala jsem si, že ho určitě někdo vymyslí, někdo napíše, ale nestalo se. Pustila jsem se tak do toho nakonec sama.

Jaká to byla práce? Jak dlouho to vše trvalo?

Původně jsem si myslela, že půjde o prázdninovou práci, že se do toho pustím, když mám čas. Záhy jsem ale zjistila, že tomu tak nebude, protože co dvacet kilometrů, to jiný bavorský dialekt. Pozvala jsem si k tomu svou kamarádku, která má vystudovaný německý jazyk, provdala se do Bavorska a její manžel rozumí bavorštině. Pracovali jsme na tom další dva roky. Poté jsme viděli, že potřebujeme opravdu odborníka na bavorštinu. Jako dárek jsem dostala německo-bavorský slovník od profesora Ludwiga Zehetnera a domluvila jsem si s ním schůzku. Setkali jsme se a v době covidu jsme komunikovali přes e-mail. Dostali jsme od něj odborné rady z německé strany.

Jaký slovník vlastně je? Komu je určen?

My jsme se rozhodli, že ho děláme především pro Čechy. Jelikož je bavorských dialektů hodně, vybrali jsme dva nejrozšířenější u hranic Šumavy. Jsou tam tak slovíčka v češtině, spisovné němčině a bavorštině. Slovník je pro běžné lidi, nejde o nic odborného. Pomůže hodně lidem, kteří chtějí pracovat v Německu. Ale je vhodný i pro Němce, kteří se učí česky.

Dá se říci, jaký je největší rozdíl mezi němčinou a bavorštinou?Je to zcela jiný jazyk. Mám svoji pikantní zkušenost. Jsem cvičitelka zumby v Německu. Mluvím jen spisovnou němčinou, bavorsky neumím. Měla jsem tam dříve paní, která vždy přišla a ráda si povídala a já jsem jí nerozuměla ani slovo, nechtěla jsem vypadat jako blbá, tak jsem vše odkývala, usmívala se. Pak za mnou přišly jiné německé cvičenky a ptaly se mě, o čem si s ní povídám, že ony jí nerozumí. A přitom to byl dvacetikilometrový rozdíl mezi vesnicemi, kde žily. Tehdy jsem pochopila, že se nemusím stydět, že nerozumím, protože bavorština je extra jazyk, kterému nerozumí ani Němci.

Je něco, co vás pobavilo při psaní slovníku?

Rozesmívá mě to vše dnes a denně, protože na tom stále pracuji, ještě ho nemám v papírové podobě. Je tam neuvěřitelná shoda mezi hovorovou češtinou a bavorštinou. To je velmi zábavné a lidé to ani netuší, jak jsou si tyto jazyky podobné. Bavorština je velmi jednoduchá oproti spisovné němčině a někdo ji občas přirovnává k angličtině. Má minimum gramatiky a jednoduchou výslovnost pro Bavory.

Je tedy jednodušší se naučit bavorštinu než němčinu?

To jsou dva paradoxy. Je to jednodušší, protože tam není téměř gramatika, na druhou stranu je daleko těžší se to naučit, protože nemá kodifikovaný pravopis, čili se neví, jak se které slovíčko správně píše, každý ho může psát po svém.

Říkala jste, že ještě nemáte slovník papírově v ruce, kdy se tedy tak stane?Můj plán byl do Vánoc, zdrželo se to u grafika, protože tabulek je opravdu hodně, takže to vidím na leden 2023. Ke koupi bude u mě osobně nebo na www.vroni.cz, takže se mi pak mohou případní zájemci ozvat.

Dělá vám radost, že jste dala dohromady takový unikát?

Uvidím podle ohlasů, zda půjde o věc, kterou lidé budou chtít, potřebovat a bude užitečná. Nyní už ale vím, že jde jen o začátek, protože neustále další slovíčka přibývají, nápady se rodí. Mohu naznačit, že slovíčka máme také nahraná, což bude další fáze. Ale ta je závislá na financích, proto na platformě donio.cz jede sbírka právě na podporu slovníku i ve zvukové podobě. Sbírku najdete pod názvem Bavorsko-německo-český slovník. Jakákoliv částka potěší a pomůže.