Co dál? To je otázka, před kterou po víkendovém požáru českokrumlovského krytého bazénu stojí nejenom vedení města a veřejnost, která bazén navštěvovala, ale také zdejší školy, školky nebo třeba vodní záchranáři, potápěči a plavecké kluby. Bazén sloužil tisícům lidí z celého okresu, ročně ho navštěvovalo na 70 tisíc lidí. Ti všichni budou v následujících dnech řešit, jak plovárnu, kterou nejspíš čeká kompletní demolice, nahradit.

V pondělí 9. září do vyhořelého bazénu dorazili vyšetřovatelé hasičů a policie, na místo míří také statik, který budovu posoudí ze svého odborného pohledu, a během týdne nejspíš i projektant, který posoudí možnosti nové stavby. Následky požáru bude muset posoudit také likvidátor pojišťovny, zhruba do poloviny září tak trosky zůstanou tak, jak jsou.

close info Zdroj: HZS Jihočeského kraje zoom_in Požár bazénu v České Krumlově je uhašen. Hasiči balí.

Pokud jde o město, které je vlastníkem bazénu, vedení, resp. rada města, jedná v pondělí dopoledne. „Přes víkend jsme se sešli s kolegy z vedení, v pondělí od 10 hodin zasedá rada města,“ přiblížil starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády. „Domluvili jsme se na dalších konkrétních krocích, které podnikneme v dalších dnech. Ať už s ohledem na současný stav a případnou demolici, nebo na tom, co podnikneme do budoucna. Musíme oprášit studie, potkat se se zpracovatelem, určíme na koho se obrátíme s financováním. A řekli jsme si, kdo si co vezme na starost.“

Město musí vyřešit také problém, co se školním plaváním. „Právě mělo začít,“ posteskl si starosta s tím, že mezi prvními mluvil se starostou Větřní Antonínem Krákem. „Už pověřil jejich správce, aby vytipoval časy, které by pro Krumlov byli schopní uvolnit.“ V úvahu připadají také bazény v Lipně nad Vltavou, ve Frymburku, popřípadě v Českých Budějovicích, do všech by ale děti musely přepravovat autobusy. „Co se dopravy týká, jsme připraveni být v tomto školám a školkám být nápomocni.“

Požár bazénu v Českém Krumově, den druhý. Hasiči z jihlavské záchranné roty ráno do Krumlova dovezli pásové rypadlo, které se pustí do demolice trosek. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Zdemolovat vyhořelý bazén a postavit nový by při současných cenách stálo téměř půl miliardy korun. Podle studie, kterou si město, tehdy pod vedením Dalibora Cardy, nechalo vypracovat v roce 2018, by demolice celého stávajícího plaveckého bazénu a vybudování nového objektu s novými provozními vazbami a novou nabídkou služeb stála téměř 370 milionů korun, letní koupaliště dalších téměř 50 milionů.