Ale jsou na hony daleko od toho, aby své aktivity vzdali. „Českokrumlovský plavecký klub rozhodně nezanikne, plaveme dál,“ říká přesvědčivě jeho předseda a trenér František Skříčil. Požár bazénu podle něj nesmí zastavit úsilí šesti reprezentantů, čtrnácti dětí, které mají z Krumlova nakročeno do republikového výběru, ani desítek dalších plavců. Už teď má poměrně podrobný plán, jak se se ztrátou domácího zázemí klub vyrovná.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová zoom_in Krumlovský bazén hojně využívali k tréninkům vodní záchranáři a potápěči. Stejně jako plavecký klub nebo plavecká škola teď musí najít azyl v okolních městech.

„Jednáme s bazény v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci, dohodli jsme se s tamními kolegy trenéry a kamarády, jak by nám mohli vyjít vstříc. Třeba reprezentanty si vezmou pod svá křídla v Budějovicích, padesátka mladých plavců tam bude dojíždět se mnou, už jsme sehnali i dopravu, domlouváme i víkendové plavání v Jindřichově Hradci,“ nastiňuje záměry, které se chystal hned v pondělí předestřít kolegům trenérům a samotným sportovcům. „Řešení zkrátka máme, je ale otázka, jak se k tomu teď postaví město,“ dodává s tím, že dojíždění a pronájmy drah ve vzdálenějších městech nebudou zadarmo.

Nadějní krumlovští plavci podle Františka Skříčila potřebují minimálně třikrát týdně trénovat, a to ve velkém bazénu. „O těch dvanáctimetrových ve Větřní nebo na Lipně vůbec nemůže být řeč, do toho plavec skočí a rozbije si hlavu o protější stěnu, pro trénink závodníků jsou zcela nevhodné,“ podotýká. V nutnosti dojíždět do sousedních okresů ale nevidí zásadní problém. „Zvládli to při rekonstrukcích prachatičtí a táborští plavci, zvládneme to i my,“ je přesvědčen. Podle něj by navíc doba, po kterou zůstane Krumlov bez vlastního bazénu, nemusela být příliš dlouhá. „Jednou variantou je vydržet to tři roky a stavět nový, druhou je rekonstrukce toho zničeného. Technologii se snad nic nestalo,“ naznačuje cestu, kterou by se podle něj mělo město vydat.

Naopak na řadu let odhaduje dobu, kdy se bude muset improvizovat, vedoucí plavecké školy a klubu Hastrmánek Veronika Šestáková. Podle ní přijde po vyklízení zničeného bazénu na řadu jeho demolice, kolotoč papírování a stavba nového sportoviště. I ona má už ale představu, jak by mohla po tu dobu fungovat alespoň plavecká škola. Té na rozdíl od špičkových plavců vyhovují i podmínky menších bazénů, kde děti snáze překonají strach z vody. I proto je ráda, že na prosbu o pomoc kolegové z menších bazénů zareagovali v podstatě obratem. „Oslovili jsme bazény v Budějovicích, Větřní, Frymburku a Lipně, zda by bylo reálné vejít se k nim s plaveckou výukou. Ve Větřní a Frymburku nám hned nabídli volné kapacity, pojedu se tam podívat a domluvit, jak by tam mohla plavecká škola fungovat. I některé školy už se nechaly slyšet, že by byly ochotné jezdit do Větřní nebo na Lipensko,“ naznačuje s tím, že prioritou je teď vyřešit hlavně školní plavecké kurzy. „Plavání těch nejmenších v klubu Hastrmánek se v náhradních prostorách rozběhne v lepším případě po Novém roce, možná ale až v příštím školním roce,“ odhaduje.

Složitou situaci řeší i další kluby. Minimálně dvakrát týdně byli zvyklí chodit do krumlovského bazénu vodní záchranáři, ti mladí se tu učili základům techniky, připravovali se tu závodníci, ale konaly se tu i kurzy vodní záchranné služby. Najít alternativu, kam se přesunout, nebude teď podle velitele Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Č. Krumlov Milana Bukáčka vůbec jednoduché. „Poohlížíme se po bazénech v okolí, ale třeba Budějovice už nemají mnoho volné kapacity, kterou by mohly nabídnout. Komunikujeme i s krumlovskou radnicí, město se snaží koncepčně řešit situaci a pomoci klubům a školám, které bazén využívaly, najít řešení,“ vysvětluje šéf vodních záchranářů.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová zoom_in Zleva: Milan Bukáček, velitel krumlovských vodních záchranářů, s instruktorem potápění HZS ČR Jiřím Urbanem a potápěčem-vodním záchranářem Tomášem Dvořákem.

„My dospělí si poradíme i bez bazénu, jsme zvyklí trénovat celoročně venku v rybnících a řekách, máme na to vybavení, ale potřebujeme zajistit vhodné zázemí pro naše začínající členy, pro nácvik základů techniky plavání a potápění je třeba teplá voda a bezpečné prostředí bazénu,“ zdůrazňuje. Je si také vědom, že tréninky v provizorních podmínkách mohou mít i vliv na zájem dětí o sport. Ani představa, že se Krumlov bude muset několik příštích let obejít bez bazénu, ale neubírají Milanu Bukáčkovi na optimismu. „Kdo chce, najde způsob, jak to vyřešit, kdo nechce, bude hledat výmluvy.“

Se sháněním volných termínů v okolních bazénech nezahálejí ani členové krumlovského klubu sportovních potápěčů. „V Krumlově jsme se scházeli každý čtvrtek, teď od října jsme měli zase začít chodit na bazén,“ krčí rameny šéf Jiří Urban. Hned v neděli spolu s kolegy oslovili budějovický plavecký stadion, zda by jejich potřebám mohl vyjít vstříc. A už teď ví, že bude nutné improvizovat. „Čtvrtky mají obsazené, mohli bychom využívat alespoň v pátek hluboký bazén, ale v pětadvaceti, třiceti lidech se tam najednou nevejdeme, budeme muset řešit, jak se prostřídat,“ přemýšlí. Využít kapacity dalších bazénů v okolí bude podle něj problematické buď s ohledem na jejich vzdálenost od Krumlova a náročnost dojíždění, nebo parametry samotných bazénů. „Třeba Větřní se jeví nereálně, potápěči potřebují dostatečnou hloubku i délku dráhy, tamní bazén je malý,“ vysvětluje.