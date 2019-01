Český Krumlov – Plavecký stadion čeká rekonstrukce. S venkovním koupáním, které Krumlovským tolik chybí, se u českokrumlovského bazénu sice počítá, ale zatím pouze, jak se říká, výhledově. Nejprve bude potřeba krytý bazén, ve kterém jsou 25metrový bazén pro dospělé, dětský bazén a pára, a který stojí od 80. let v těsné blízkosti gymnázia, zrekonstruovat.

Bazén v Krumlově stále čeká na rekonstrukci. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

„Venkovní koupaliště by bylo skvělé, to vám řekne každý," řekla včera Eliška Schandlová z Č. Krumlova, maminka dvouletého syna. „Jezdíme na Lipno nebo do Rakouska, ale i když jedete k Lipnu, kde se za koupání neplatí, projedete benzín." Minulý rok vyzkoušeli i českokrumlovský rybník na Horní Bráně. „Je to tam krásné, postavili tam pěkné molo i šatny, ale na Krumlov mi to přijde strašně malé. A sjíždí se tam hordy dětí a koupou se v oblečení, takže loni jsem tam byla poprvé a naposled," posteskla si.

Vedení města si je vědomo, že s koupáním v Krumlově to není ono, a proto se chystá pustit jednak do rekonstrukce současného bazénu, jednak do jeho rozšíření ven. „Na posledním zasedání rady města jsme se dohodli, že vytvoříme pracovní skupinu, ve které bude několik radních, pracovníci investičního odboru města nebo Martin Tomka za společnost PRO-SPORT ČK, která bazén provozuje," přiblížil nejbližší plány radní Martin Lobík. „Začneme se tím konečně zabývat."

Pro inspiraci by se chtěl zajet podívat i do podobných zařízení v nejbližším okolí. „Plánujeme cestu do Prachatic, kde je bazén podobný tomu našemu, ale s rekonstrukcí jsou tam o kus dál, počítáme i s cestou do Rakouska. Do konce roku bychom měli mít zpřesněnou ideu, co s bazénem dál," upřesnil Martin Lobík. „Jestli udělat variantu velmi při zemi, nějakou střední nebo něco velkého, což by bylo poměrně drahé, a až se shodneme na zadání, nastoupil by projektant, aby novou podob u vyprojektoval."

Na otázku, jestli město počítá i s venkovním bazénem, radní odpověděl, že přímo s plaveckým bazénem nikoli. „Spíše bych to nazval koupáním či cachtáním, aby se lidi mohli smočit a aby tam bylo pár skluzavek pro rodiny s dětmi." Prvořadé je podle něj vyrovnat se s investičním dluhem, který na bazénu je. „Nedala se do něj od doby, co stojí, ani koruna, takže minimálně na nějakou vzduchotechniku, topení a podobně se počítá zhruba s patnácti miliony."

Svou představu, jak k rekonstrukci bazénu přistoupit, má i starosta města Dalibor Carda. „Přemýšlíme teď o kogenerační jednotce, která topí a zároveň vyrábí elektrický proud, tím pádem se uspoří peníze na provoz." V Prachaticích ji koupilo město, vyšla ho asi 3,5 milionu korun. „Není to málo, ale výrazně se uspoří náklady," popsal starosta, „a ty by se mohly až poté využít pro konkrétní plány, jako je sauna, vířivka a venkovní bazén, o němž samozřejmě přemýšlíme všichni." Na ty se ale podle něj napřed musí našetřit peníze. „Moje filozofie je taková, že bychom naspořili peníze v těchto nákladech, kdy bychom nainvestovali do nových technologií, a pak až můžeme uvažovat o nových zařízeních," dodal Dalibor Carda.

Martinu Lobíkovi by se líbila rekonstrukce na etapy: „Venkovní prvky se nemusí dělat hned, ale zároveň je nemusíme upozaďovat. Můžeme udělat krok číslo jedna a za pár let, když to bude úspěšné, jako stavebnici navázat další vodní prvky. Ale je potřeba to mít dopředu vymyšlené, aby to fungovalo."

A právě to bude mít za úkol pracovní skupina.