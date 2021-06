„Noví nájemci nyní na koupališti intenzivně pracují a dělají vše pro to, aby brzy otevřeli,“ sdělil místostarosta Kaplice Libor Lukš. „Bazén je kompletně vyčištěný, areál posečený, připravuje se kiosek, kontroluje se filtrace do malého bazénu, dávají se do pořádku sociály.“

Noví nájemci z Pizzerie Malický se mají co ohánět. Práce bylo tolik, že otevřít krátce na to, jak to vláda povolila, bylo nemožné. „Celý areál jsme uklidili,“ popisoval Libor Mocek. „Všechen spláchnutý písek je zpátky nahoře na břehu, vybagrovali jsme 80 tun písku.“ Písek najdou návštěvníci ale také na plochách po obou stranách kiosku, kde se budou moci uvelebit na plážových lehátkách. Těšit se mohou na zákoutí s plážovým barem osvětlené řetězy retrožárovek.

„Hlavní bazén už je sice vypláchnutý, ale ještě čekáme na Čevak, aby vysál poslední zbytek,“ říká Libor Mocek. „Veškerou zámkovou dlažbu jsme museli vyplít a umýt. Trávník kolem malého bazénku byl zničený. Provzdušňovali jsme ho vertikutátorem, nasypali jsme tam 80 kilogramů hnojiva. Teď po pravidelném zalévání už se zase zelená.“

Noví správci koupaliště mají kromě podstatného zvelebení příjemného posezení kolem kiosku ještě jiné plány, jak lidem pobyt venku u vody zpříjemnit a zatraktivnit. „Každých 14 dní budeme pořádat večery s rozmanitou muzikou,“ prozradil Libor Mocek. „Také plánujeme dětský den s atrakcemi a ukázkami, který završí disco pro mládež. A pokud to počasí umožní, bude tu i letní kino.“

Doufají, že se jim podaří otevřít ve čtvrtek. „Nedá se to jednoznačně říci, protože když se to tak naráz uvolnilo, dodavatelé nestíhají,“ podotkl Libor Mocek. Slibuje, že po otevření bude vstup na koupaliště zdarma, na akce bude vstup od 18 hodin stát sto korun.

Město areál koupaliště postupně rekonstruuje, ale to hlavní – velký bazén – má pořád před sebou.. „Momentálně dokončujeme prováděcí dokumentaci a připravuje se vše na to, aby rekonstrukce na podzim začala,“ sdělil Libor Lukš. „Místo toho velkého bazénu vzniknou tři nové. Jeden plavecký, bazén s atrakcemi, kde bude tobogán a jedna větší a jedna menší klouzačka. A pak brouzdaliště s nějakými stříkacími prvky. Systém bazénů bude mít novou technologii. Bazény budou plněny zpětnou vodou. Voda z nich se přes filtrace bude vypouštět do retenční nádrže osázené rostlinami, kde se den dva bude čistit a vyčištěná pouštět zpět. Bude to voda pitná, ne z řeky, jako doposud. Při výběru nejlepší varianty jsme porovnávali typy koupališť v Horní Stropnici, Prachaticích a Borovanech. Nakonec jsme se přiklonili k typu koupaliště ve Stropnici.“