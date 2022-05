Areály s venkovními bazény v regionu začínají ožívat. Provozovatelé kaplického areálu zahájili už o víkendu. Zahájení se ale týká zejména kulturní sezóny v tomto sportovně rekreačním zařízení. „Vzhledem k slunečnému počasí bude tento týden otevřeno ve čtvrtek, pátek a v sobotu,“ sdělil ve čtvrtek jeden z provozovatelů Marek Malický. „A to vždy od 11 hodin dopoledne. V provozu bude zatím jen dětský bazén. A kiosek, v pátek a v sobotu bude otevřený i cocktail bar. Zájemci mohou také dorazit na plážový volejbal, který už je připraven.“ Velký bazén spolu s Kapličáky zatím stále čeká na zásadní rekonstrukci. „Rekonstrukce se pořád připravuje,“ sdělil starosta Kaplice Pavel Talíř. „Provádějí se různé úpravy, uskutečnění záměru se komplikuje. Rozhodnutí o konečné rekonstrukci bazénu bude už zřejmě na novém zastupitelstvu.“

Bazén je momentálně bez vody. Současní nájemci areálu provedli v bazénu nějaké drobnější opravy a nyní čekají, až najdou hasiči čas bazén vyčistit.

Areál je přístupný zdarma, je možné tam přijít třeba jen posedět. Provozovatelé přichystali novinky v občerstvení. Zatím ale není otevřeno denně, pouze podle počasí.

Koupaliště ve Velešíně otevře své brány pro veřejnost 1. června. „Záleží na počasí,“ řekla vedoucí Správy domů Zuzana Marečková. „Bazén už je vyčištěný s nově napuštěnou vodou, v pondělí vodu přijde chemicky ošetřit specializovaná firma. Pak budeme čekat, až kvalitu vody zhodnotí a udělí nám povolení k zahájení provozu pracovníci zdravotního ústavu.“ O zdražení vstupného město zatím neuvažovalo. „Ale nedá se to vyloučit,“ připustila Zuzana Marková.

Voda už se vlní také ve venkovním bazénu ve Větřní. Nyní je třeba ji chemicky ošetřit, také ji pak musí zkontrolovat hygiena. Zatímco v minulých letech Větřní bazén zpřístupnilo od poloviny června, letos to bude dřív. „Chceme otevřít 1. června,“ informoval starosta Větřní Antonín Krák. „V červnu totiž často bývá větší teplo než o prázdninách. Navíc dva roky bylo zavřeno.“ Navýšit cenu vstupného město nezamýšlí. „Nechceme zdražovat, budeme rádi, když se nám lidi po dvou letech do bazénu zase vrátí. Takže budeme provoz jako vždy dotovat a na konci sezóny to vyhodnotíme.“ Také tady je areál koupaliště současně místem společenského a kulturního setkávání.