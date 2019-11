Již po třetí si kaplické ženy nenechaly v kaplické kinokavárně ujít odpoledne a večer nazvané Beauty Day. K dispozici jim byli kadeřník a vizážista, čekali je zajímaví hosté, prezentace zlata a šperků, styl, móda a přeměny, líčení, módní přehlídka s možností zakoupení oblečení, welcome drink a tombola.

Podvečer určený pouze pro ženy se konal v kinokavárně v Kaplici. | Foto: Archiv KIC Kaplice

Akci opět připravily Petra Beerová a Klára Klimentová z Fashionlovers. "Módu si můžete koupit, ale styl, ten musíte mít," říkají. "Už je to rok, co vznikla myšlenka a vlastně i první akce pro ženy s názvem Beauty Day. Jde o podvečer určený pro ženy každého věku. Ukazujeme, co a jak správně nosit, a to názorně pomocí módní přehlídky. Modelky jsou ženy různých věkových kategorií a i různých konfekčních velikostí. Každá dáma si tak najde svůj model, poradíme a pomůžeme oblečení zkombinovat. A lze si ho na místě i zakoupit."