Předseda vlády Petr Fiala se rozhodl více otevřít Benešovu vilu v Sezimově Ústí veřejnosti. Od 1. července 2023 až do září bude vila manželů Benešových zpřístupněna hned šest dní v týdnu. Dosud je možné objekt navštívit jen v omezeném čase při víkendových komentovaných prohlídkách.

Benešova vila v Sezimově Ústí se více otevírá návštěvníkům. | Foto: Deník/ Redakce

Díky spolupráci s Husitským muzeem v Táboře se od července sjednotí prohlídky Památníku dr. Edvarda Beneše a Benešovy vily. Budou sloučeny do jednoho návštěvnického okruhu a sladí se také provozní doba pro veřejnost v obou objektech. Památka připomínající druhého československého prezidenta a jednoho z nejvýznamnějších prvorepublikových politiků bude od července do září zpřístupněna hned šest dní v týdnu, a to vždy od úterý do neděle. V říjnu pak bude objekt otevřen vždy od pátku do neděle. Návštěvníci budou mít díky tomu výrazně více možností vilu Hany a Edvarda Benešových prozkoumat.

„Chtěl jsem vilu otevřít návštěvníkům v největší možné míře, protože to bude mít pro veřejnost bezesporu mnohem větší význam, než kdyby tam premiér jezdil o víkendu ‚na chalupu‘. Když už jsme k tomu přistoupili, bylo pro mě prioritou, aby měli lidé při pohybu v objektu co největší volnost, a mohli si tak prohlídku Benešovy vily a Památníku dr. Edvarda Beneše užít co nejvíc,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

„Vilu se snažíme otevřít co nejvíce, aby měl každý příležitost přijít a podívat se, posedět, dozvědět se něco o historii naší země, a jak významné místo to je. Jsem ráda, že se nám podařilo domluvit s Husitským muzeem vhodný způsob, jak vilu, kudy procházely dějiny, zpřístupnit co nejvíce,“ vysvětlila vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.

O víkendu se návštěvníkům letos poprvé otevře Benešova vila v Sezimově Ústí

Nově vzniklý návštěvnický okruh začíná v Památníku dr. Edvarda Beneše a volně navazuje procházkou přilehlým parkem do vily Benešových. „S využitím audioprůvodce, který bude k dispozici, si budou moci návštěvníci na jednotlivých stanovištích v areálu horní zahrady a také přímo ve vile poslechnout informace o prezidentském páru, historii vily a okolí, o vystavených exponátech a další zajímavosti,“ popsala Jana Kotalíková.

Návštěvníci Benešovy vily se nově nebudou muset na prohlídku v předstihu registrovat, pro vstup bude stačit zakoupení vstupenek. Cena plného vstupného pro dospělé bude 80 korun, děti a senioři zaplatí 60 korun. Poslední vstupenky bude možné zakoupit nejpozději 60 minut před koncem provozní doby. Přístup do areálu Benešovy vily není bezbariérový, nejsou povolena ani domácí zvířata.

Novinky v areálu

Otevírací doba Benešovy vily



Červenec a srpen

Pondělí: zavřeno

Úterý až neděle: od 10 do 17 hodin



Září

Pondělí: zavřeno

Úterý až neděle: od 9 do 16 hodin



Říjen

Pondělí až čtvrtek: zavřeno

Pátek až neděle: od 9 do 16 hodin

Rozšíření návštěvních dnů Benešovy vily však není jedinou změnou, která se v letošním roce v areálu uskutečnila. V první polovině letošního roku došlo k odstranění bazénu, který na zahraně vily vznikl při necitlivé rekonstrukci v letech 1977 a 1978. Cílem likvidace bazénu a souvisejících stavebních prací bylo navrátit parku původní ráz, jaký měl v dobách, kdy ve vile manželé Benešovi pobývali.

Další ozvláštnění návštěvy Benešovy vily návštěvníkům nabídne panelová výstava fotografií s názvem 13 českých premiérů, která se do Sezimova Ústí přesune ze zahrady Strakovy akademie na přelomu srpna a září. Snímky slouží jako kronika mapující významné okamžiky vládnutí jednotlivých šéfů českých kabinetů, ale také oceňují jednotlivé premiéry, z nichž každý přispěl k tomu, jakou je Česká republika v současnosti zemí.