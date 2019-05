Jižní Čechy - Škola, lékař, obchod jsou důležité při rozhodování rodin, kde budou žít. O fungování či zrušení obchodu v malé obci rozhodují jednoduché počty. Vyplatí se to, nebo nevyplatí? Budeme pokračovat, nebo zavřeme? Dostane-li se jim pomoci, mnohé dál zajišťují zásobování hlavně starších obyvatel.

Doudleby - obchod | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Zachovat provoz venkovských obchodů je cílem kraje, jenž letos poprvé vypsal dotační titul Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji. Je určen pro obce do 2000 obyvatel s jednou prodejnou potravin a lze ho využít na investiční či neinvestiční akce v obchodech se základními potravinami a smíšeným zbožím. Původně třímilionová částka se podle náměstka hejtmanky Pavla Hrocha (Jihočeši 2012) navýšila o dalších 850 tisíc korun. Z dotace se raduje 23 žadatelů z třiceti. „Máme snahuv tomto programu pokračovat,“ uvedl Pavel Hroch s tím, že obce mohly na opravy již dříve žádat do 300 tisíc korun z Programu na obnovu venkova. „V rámci tohoto programu mohou také na základě opatření pět požádat za provozovatele obchodů a pokrýt tak jejich náklady na energie. Tato možnost je bohužel velmi málo využívána,“ konstatuje náměstek. Letos tak učinilo jen sedm jihočeských obcí.



Několik venkovských prodejen na Českokrumlovsku musela v minulosti uzavřít také Jednota – družstvo spotřebitelů v Kaplici. „Je to složitá problematika,“ říká předseda představenstva Jan Gušl. „Některé prodejny, jejichž provoz odmítly podpořit obce a nenašly jsme u nich pochopení, jsme zavřeli a prodali. Hledali jsme podporu i na kraji, na podzim jsme byli pozváni k jednání, abychom společně našli systém, jak by prodejny mohly dál fungovat, ale pak nám paní hejtmanka sdělila, že to po poradě s právníky není možné, jelikož by to byla nepovolená podpora. Tak jsme to vzdali.“ Mezi obce, které poskytly pomoc, aby prodejnu Jednoty zachovaly, náležela například Přední Výtoň.



Jednota Kaplice se problematických obchodů zbavila.