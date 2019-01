Českokrumlovsko - Podniky v regionu s obavami sledují situaci kolem sporu Ruska s Ukrajinou.

Technici kontrolují plynový trasový uzávěr. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Dohady kolem dodávek plynu mezi Ruskem a Ukrajinou znervozňují podnikatele na Českokrumlovsku. I když včera Ukrajina podepsala dohodu o monitorování tranzitu plynu i bez dodatků, zatím není jisté, jak pře nakonec dopadne.

Bez plynu by se těžko obešly zejména podniky na Kaplicku. Plyn využívají především k vytápění výrobních hal. „Dodávky plynu se nás dotýkají nejenom z hlediska zvýšení ceny, ale i plynulého přísunu. Dnes ráno mě překvapilo, že včerejší dohoda už dohodou není, takže plyn sem bude proudit až kdovíkdy,“ řekl včera Jiří Krba, majitel firmy Oknotherm Kaplice. „A to už není legrace, takže mám opravdu trochu obavy.“ Oknotherm plyn potřebuje nejenom k vytápění výrobních prostor, ale vlastně i k samotné výrobě plastových oken. „S plasty totiž můžeme pracovat pouze tehdy, když jsou předehřáté vnitřním teplem v hale na 20 °C,“ podotkl Jiří Krba.

Podobně je na tom i společnost Kopp elektronika Kaplice, která ročně spotřebuje více než 20 000 kubíků plynu. „My také potřebujeme plyn k vytápění i k výrobě, protože při výrobě kabelů musíme udržet určitou teplotu, jinak bychom je nemohli zpracovávat,“ potvrdila prokuristka firmy Ludmila Kořínková. „Bez plynu bychom museli výrobu zastavit. To znamená v hale, kde pracuje patnáct lidí, a při těchto mrazech i ve vedlejší hale, kde jich pracuje 160. Dalo by se vyrábět pouze v hale, kde můžeme přitápět odpadním teplem z lisů, ale zase by se tam muselo dělat i o víkendu, aby to tam nevychladlo.“

„Jsme největším odběratelem E.ONu v kraji,“ konstatoval ředitel papíren ve Větřní Dušan Grmolec. „V případě nouze dokážeme přejít na lehký topný olej. Už nyní jsme spalováním plynu přestali vyrábět elektřinu,“ nastínil možnosti úspor.

Technický ředitel českokrumlovské firmy Fronius Václav Jilek zase naznačil, že tato firma je ještě dále. „Plyn jsme přestali úplně používat už dříve. Výrobu, která jej vyžadovala, jsme omezili. V současnosti používáme především páru ze zdejšího domoradického energobloku.“

Na sto procent

Nežije v obavách i dodavatel plynu na Českokrumlovsku, společnost E.ON? „V tuto chvíli máme dodávky pro naše zákazníky na jihu Čech zajištěné na sto procent,“ ujistil včera mluvčí E.ONu Vladimír Vácha. „Pokud budeme mít zajištěné dododávky od našeho výhradního dodavatele společnosti RWE Transgas, není třeba se obávat regulace.“ Dodal, že vše záleží na tom, jak se budou vyvíjet jednání o obnovení dodávek z Ukrajiny a na vývoji počasí. V této chvíli však dodávky pokračují bez přerušení.

Kdyby přece jenom došlo k omezení dodávek plynu, v první řadě by musely omezit výrobu podniky se spotřebou nad 400 000 kubíků za rok. Ovšem to by neplatilo pro provozy na výrobu potravin denní spotřeby, zpracování potravin podléhajících zkáze, pro provozy živočišné výroby, pro zdravotnická zařízení, jednotky požární ochrany, vodárny, čistírny odpadních vod, asanační zařízení a krematoria. „Domácnosti by byly až na posledním místě. Ale to už by byl katastrofický scénář,“ podotkl Vácha.

Zuzana Kyselová, Zdeněk Zajíček