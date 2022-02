Běžci brázdili zimní krajinu v rámci Lipno Ice Marathonu

Mimoni v sobotu navštívili obyvatele Chlumu. S dalšími maskami si užili masopust

Ačkoli do registrace závodu pro dospělé běžce bylo přihlášeno několik desítek účastníků, reálně se jich zúčastnilo o několik dalších desítek méně. Na start se tedy postavilo přibližně 60 běžců, což je vůbec nejnižší počet závodníků vůbec. Jedním ze závodníků se stal i jednatřicetiletý Jakub Mikoláš z Prahy, pro kterého to je první půlmaratón v životě, ačkoli již zaběhl maraton. Na start se postavil v zastoupení teamu Klubu abstinentů, jakožto člověk, který úspěšně bojoval se závislostí v nedalekém Červeném Dvoře. K běhu ho dovedl jeho terapeut, díky němuž v sobě objevil nadšení ke sportu. Obavy z extrémního závodu však neměl: „Je to velká výzva, běžím to však pro sebe a pro svého dvouletého syna, což je pro mě neuvěřitelná motivace.“

Na Šumavě panuje pravá zima, v podhůří kvetou poslové jara. A bude dál teplo

Neskrýval ani nadšení z počasí: „Počasí je úžasný, vyšlo to nádherně, jsem opravdu rád, že můžeme běžet kousek trati po ledě.“ I organizátorka Adéla Černá si cenila počasí: „Každý rok máme překrásné počasí, maratonci tak vybíhají do opravdu nádherné Šumavy. Avšak kvůli neustále se měnícím klimatickým podmínkám, jsme značili trať ještě téměř o půlnoci,“ dodala závěrem.