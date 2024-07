Přímo na pláži desítky lidí se zájmem pozorovaly práci všech zúčastněných složek, zejména policistů, vodních záchranářů a také Státní plavební správy. „Bylo to úžasné, všichni se nám perfektně věnovali, i když bylo hrozné vedro. Dětem se líbily nejvíce policejní i záchranářští psi a také různé soutěže,“ zhodnotila Eliška Papoušková z Benešova, která zde s rodinou na Lipně trávila poslední den dovolené.

Přítomní si osvěžili zásady pobytu u vody, mohli si vyzkoušet jízdu na paddleboardech pod odborným vedením či zblízka prohlédnout policejní vozy, motorky i čtyřkolky. Velitel krumlovských vodních záchranářů Milan Bukáček připomněl desatero bezpečného pobytu u vody. Zejména upozornil na to, že lidé by neměli plavat sami, chodit do vody unavení, rozpálení, bezprostředně po jídle, nepohybovat se v blízkosti plavidel nebo daleko od břehu a poslouchat pokyny praxí ostřílených záchranářů. Celé desatero bezpečného pobytu u vody najdete ZDE.

„Rozhodně bychom neměli skákat do neznámé vody, letos už máme několik případů, kdy lidé nejspíše po takovém neuváženém jednání zůstanou imobilní. Například starší pán, který přišel rozpálený z kola a skočil ze skály, kde bylo málo vody, se narazil tak, že si poškodil páteř,“ popsal Milan Bukáček.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Velitel VZS ČČK Český Krumlov Milan Bukáček.

I Lipno je v tomto ohledu nebezpečné, protože je na jeho dně zatopená celá řada objektů. „I při skoku z plachetnice můžete narazit na ostrůvek nebo pařez. Navíc je tu i proměnlivé počasí, rychle se mění třeba síla větru, vlny dosahují i dvou metrů, protože se nacházíme v horském prostředí 725 metrů nad mořem. Buďte opravdu obezřetní a dodržujte tyto zásady, abychom museli zasahovat co nejméně,“ žádal.

Policisté hledají ztracené seniory, pomáhají vodákům a houbařům

Svou práci přiblížili také krumlovští policejní psovodi, podpraporčíci Ondřej Jánský a Jakub Cifreund. I v třicetistupňovém vedru byli jejich všestranní psi připraveni předvést poslušnost a zákrok proti ozbrojenému pachateli. „Naše práce je různorodá a specifická, působíme zejména na Lipensku, Hornoplánsku, ve Větřní, Českém Krumlově i širším okolí, můžeme jít do akce na vyžádání v podstatě v celém kraji,“ přiblížil Jakub Cifreund.

Členové Skupiny základních kynologických činností Český Krumlov nejčastěji pátrají po osobách nebo pachatelích různé trestné činnosti. „Pořádáme také podobné preventivní ukázky pro veřejnost. Se psem jsme 24 hodin denně a některé výcviky se uskutečňují i mimo službu,“ dodal psovod.

Mezi nejčastější zásahy podle nich patří pátrání po ztracených lidech. „Zejména jde o seniory, houbaře, ale občas i děti. Pomáháme také řešit problémy vodákům po kempech, děláme asistenci hlídkám při různých incidentech , například s cizinci, protože jsme v příhraničí. V zimě chodíme kontrolovat chatové osady, které se stávají v tomto období cílem zlodějů,“ popsal.

Kapitál lodi s motorem musí na alkohol zapomenout

Ředitelka Státní vodní plavební správy Klára Němcová Deníku během plavby přiblížila, jaké je vybavení a úkoly jejích zaměstnanců. „Jsme dozorový orgán a společně s policií dohlížíme na dodržování pravidel plavebního provozu,“ uvedla s tím, že v Čechách mají hned tři pobočky: v Praze, Děčíně a Přerově.

Vůdce plavidel ale v době hlavní plavební sezony kontrolují na celém území republiky. „Mezi jejich nejčastější prohřešky patří nedodržování plavebního značení, to je typické pro vodní nádrž Slapy. Častým pochybením je, že na plavidle chybí lodní listiny, zejména průkaz způsobilosti k jeho vedení nebo lodní osvědčení. Poměrně často řešíme vady v poznávacích znacích. To jsou čísla na přídi, něco jako registrační značky u automobilů,“ vysvětlila.

Pokud má loď vlastní motor, nesmí být její kapitán pod vlivem alkoholu. „Platí stále nulová tolerance, výjimky existují u určitých typů vodních cest a plavidel, která nemají žádný pohon. Jde o kánoe, kajaky a rafty, kde je povoleno 0,5 promile alkoholu v krvi,“ upřesnila ředitelka vodní správy s tím, že toto platí například pro jihočeský úsek Vltavy mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem.

K plavebním nehodám podle ní často nedochází, v loňském roce se jich na celém území ČR stalo jen sedmnáct. „Pokud se stanou, jsou většinou bez zranění osob. Tou nejzásadnější byla loni asi srážka dvou plachetnic na Lipně, při které se ale naštěstí nikomu nic nestalo,“ uzavřela Klára Němcová.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in

Služební plavidlo Státní plavební správy SPS-4 Faster (na snímku) finské výroby dosahuje maximální rychlosti asi 65 km/h, plavební správa vlastní také dva skútry. Na celé Lipenské přehradě platí tzv. výtlačná rychlost, rychle mohou jezdit k zásahu jen vodní záchranáři, pracovníci plavební správy a policisté. (lep)