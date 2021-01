K dispozici už jsou na lipenských sjezdovkách, na loukách kolem Frymburka a Horní Plané.

Už ve čtvrtek se do úpravy stopy klasické a pro bruslení pustili Hornoplánští. Vytvořili tradiční pětadvacetikilometrový okruh od Dobré Vody přes Střelnici, Jelm do Hůrky a zpět do Plané. „Sněhová situace nám dovolila letošní zimu poprvé běžkařskou stopu protáhnout,“ konstatoval starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „Když se to podaří, uděláme stopu pro běžky také na jezeře a odtud směrem do Pihlova a dál k horám.“

Nástupní místa na Hornoplánskou trasu jsou například: Dobrá Voda - za chatami (Střelnice), Dobrá Voda - horizont nad zahrádkami, u motokár, v Hůrce - U Méďů a na Olšině.

Stopy pro běžkaře v oblasti Pohorské Vsi do víkendu připraví rovněž Jan Románek z Baronova mostu. „Udělám dvacetikilometrový okruh směr na Pohoří na Šumavě, Kamenec a zpátky,“ slibuje. V krajině Pohoří leží více než 30 cm sněhu. Čerstvě najeté jsou také okruhy kolem Hojné Vody v Novohradských horách.

Na Lipně provozovatelé lipenského skiareálu pravidelně upravují 5 km dlouhý okruh po sjezdovkách a kramolínském hřebeni, nástup je na centrálním parkovišti nebo na parkovišti pod novou Lipenskou sjezdovkou.

Díky bohaté sněhové nadílce už ve středu ráno rolba městyse Frymburk upravila v okolí Frymburku 18 km běžeckých stop pro klasický styl i bruslení. Vstup na tratě je bezplatný a nástup je fotbalovém hřišti, u kterého najdete i bezplatné parkoviště.

Na běžky se ale můžete vydat kamkoliv, kde běžkovat půjde. Třeba vyjet na Rohy u Brloha. Sjezdovka je sice mimo provoz, ale běžkaři už tam v krásné krajině projeli četné stopy.

Protažené jsou i stopy na Kleti. "Upravili jsme téměř všechny trati okolo KLetě na klasiku i bruslení," sdělil v pátek večer Jan Flašar z Klubu orinetačního běhu Český Krumlov. "Současně také okruhy z Vyšného na Lazec."