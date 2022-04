Na královské sousto z hradního čuníka zvou obec Svatý Jan nad Malší společně s Hrady na Malši, Farmou U sta zvířátek, Lapky od Malše a KIC města Velešín. A to od 10 hodin na statku U Sta zvířátek v Sedlci. Ukázka tradiční zabijačky a ochutnávka guláše, jitrnic, řízečků i prdelačky. Ukázku s výkladem provede zkušený řezník.

Další program:

11.00 -11.30, 13.00 -13.30 Komentovaná prohlídka na hradě Velešín. Stylová hudba a občerstvení zajištěno

Stezka pro děti z Hrachových hor na hrad na téma Velikonoc.

Průběžně střelnice a ukázka lapkovského vybavení

Za pěkného počasí možnost svezení na koni

Velikonoční trhy lákají návštěvníky Krumlova na dobroty a velikonoční dekorace

Pašije spolu s písničkami v podání Slávka Klecandra se uskuteční na Bílou sobotu v Kapli betlémské v Besednici v 16 hodin. Vstupné dobrovolné.

Brány muzea domku Adalberta Stiftera se otevírají na Bílou sobotu v Horní Plané.

Bílá sobota u stezky v korunách stromů Lipno nabídne bohatý velikonoční program. Budete plést pomlázky, hledat vajíčka, soutěžit s lišákem Foxem i tancovat lidové tance s taneční skupinou Bystřina.

Bílá sobota v krumlovských klášterech. Kláštery připravily program: 10:00–17:00 Zvířátka v Klášterech – Velikonoce jsou tu, a tudíž nemohou chybět oblíbená zvířátka! Přijďte do Klášterů přivítat jaro. Od 13:00–17:00 jsou možné projížďky na koních a ponících. Jízda na koni zpoplatněna.

10:00 – 18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice s možností vyrobit si velikonočně laděný výrobek.

17:00 V království mocných víl – Pohádky madam D´Aulnoy. Doprovodný program k výstavě Svět fantazie Jindry Čapka, který formou dramatické výchovy a hrys lektory Janou Procházkovou a Jiřím Pokorným přiblíží jednu z ilustrovaných knih. Nahlédněte do pradávného království, kdesi za převysokou horou z leštěné slonoviny a za zrcadlovým údolím, které vzniklo v hlavě jisté francouzské šlechtičny s dobrodružnými sklony. Tohle království obývají panovační a bojechtiví králové, královny s neobyčejně ztřeštěnými nápady, rozmazlení princové, zlé macechy, závistivé nevlastní sestry a nekonečně trpělivé milující princezny. Přelaskavé a hrůzu nahánějící víly poletují vzduchem ve svých nádherných kočárech z vzácných dřev, taženými draky, ohnivými hady či dlouhoocasými pávy. Doporučeno pro děti od 4 let. Vstup zdarma.

18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera.

Vypráskanou sobotu mají za sebou v Křemži. Dary ze statku nabídly řadu výrobků

Zvířátka v klášterech. O velikonoční sobotě si do krumlovských klášterů najdou cestu zvířátka. Najdete je od 10 do 17 hodin na klášterním dvoře. Velikonoce jsou tu, a tak nemohou chybět oblíbená zvířátka! Přijďte do Klášterů přivítat jaro. Udělejte radost svým dětem a vsaďte je do koňského sedla. Projížďky zajistí zkušení jezdci z volnočasového sdružení Pepíno v Pyramidě.

Odemykání Vltavy. Spolek iVltava.cz pořádá, tak jako každý rok, odemykání řeky Vltavy, tentokrát v sobotu 15. dubna. Trasa: pluje se z Českého Krumlova do Zlaté Koruny. Sraz: dopoledne v Kempu Krumlov U Trojice v Českém Krumlově, okolo 11. hodiny vodník se svou paní odemknou řeku, pak se vyrazí do Kempu U Milana, poté do Zlaté Koruny. V Kempu U Milana bude občerstvení a oheň, vezměte si špekáčky nebo si můžete objednat klobásu ve stánku.

Pietní akt na počest spojeneckého pilota poručíka Billa Preddyho se uskuteční v Záluží 16.4.2022. Od 12.00 hodin příjezd vojenských vozidel a přelet armádní letky. Součástí pietního aktu bude položení květin k pomníku.

OBRAZEM: Krumlovská devadesátá. Rok 1997