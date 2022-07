Výstava růží má především připomenout odkaz významné osobnosti šlechtitele a pěstitele těchto květin Jana Böhma, který v Blatné čtvrtstoletí působil. Jeho růžové plantáže patřily ve 30. letech minulého století k největším v Evropě. Organizátoři i letos pozvali zástupce jeho rodiny. "Jan Böhm byl můj praděd. Celá naše rodina pěstovala růže od pradědečkových dob až do dneška, i já sám mám na zahradě několik růží. Nejraději mám Máňu Böhmovou. Je pojmenovaná po mojí babičce, která byla úžasný člověk a nesmírně si jí vážíme, přestože nás již opustila," svěřil se Tomáš Gazárek.

Blatná se po mnoho let zaslouženě honosila titulem město růží. Město se teď snaží tuto tradici oživit. "Byl to sen každého Blateňáka, aby se růže vrátily. Dle mého je akce vkusná, elegantní a není to typická výstava květin spíše jen pro oko, jako to kdysi bývalo. Teď si tu najde to své každý z rodiny, snoubí se tady přednášky, ale i akce pro děti a návštěvníci si u nás mohou užít celý den," zhodnotila akci starostka Blatné Kateřina Malečková.

Organizátoři také letos bojovali s časem. Růžová aranžmá mají totiž omezenou trvanlivost a rychle vadnou. "Stále si to téma osaháváme. Je pro nás stále náročné skloubit naše kulturní aktivity a dramaturgii s floristickou částí. Letos tady máme dvě hlavní floristky z Příbrami a jejich pomocnicemi jsou studentky oboru zahradnictví," upřesnila Bronislava Winklerová a přislíbila, že akce by se do budoucna měla rozšířit alespoň na dva dny.

