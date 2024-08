V neděli 18. srpna k večeru ale přišla blesková povodeň. Než šumavský sklář stačil mrknout okem, měl vodu po pás a huť kompletně pod vodou. V té chvíli srdce sklářské dílny po třinácti letech vyhlaslo. Od té doby Jiří Kozel a jeho rodina odbaňují, vysušují, zachraňují, co voda nevzala či úplně neponičila, a shání peníze na obnovu huti. Skončit s řemeslem a rodinou obživou Kozlovi rozhodně nechtějí. „Odhodlání obnovit sklářskou výrobu je větší než zkušenost s velkou vodou, která přišla v srpnu hned dvakrát za sebou,“ říká sklář s naději v hlase. Současnou prioritou je podle Jiřího Kozla přesun veškerého vybavení do suchých prostorů a jehorekonstrukce. „Část vybavení musíme nakoupit znovu, proto jsme vděční každému, kdo nám přispěje. Přišli jsme o všechno,“ vysvětluje sklář. Doplnil, že místo pro uskladnění toho, co zbylo, a pro dosušení a opravu pecí už má. „Dostali jsme nabídku od vimperského Šumavouse v bývalém areálu kasáren U Sloupů. Tam na nějaký čas naše vybavení uskladníme a následně zrekonstruujeme,“ popsal, co bude dál.

Odhadovat, kdy se podaří sklářskou výrobu obnovit, nechce. Prý to může trvat několik měsíců, poškození je podle jeho slov opravdu vážné. Zároveň ale rodina hledá nové prostory pro sklářskou huť. Takové, aby je voda neohrožovala. „Uvidíme, varianty máme, vše zatím necháváme otevřené,“ uzavírá.

Rodina založila sbírku a pokouší se získat peníze na rekonstrukci hlavní tavící pece. Z vlastních úspor to nezvládne. Založila sbírku na Doniu. Přispěvovatelé mohou darovat libovolnou částku a navíc k ní získat odměnu z dílny Sklářské huti J&P ve Staších. Finální částka je stanovena na půl milionu korun a v těchto dnech už podporovatelé šumavského skla věnovali zhruba její polovinu.

Přispět můžete přes portál Donio.

Kozel pro Kozla

close info Zdroj: Jiří Pačinek, Pačinek Glass zoom_in Skleněná pokladnička ve tvaru hlavy kozla, kam mohou lidé od neděle přispívat v Křišťálovém chrámu.Sklář Jiří Kozel a jeho rodina v tom nejsou sami. Kromě pozitivních vzkazů z celé republiky pomáhají i kolegové skláři. Před pár dny přiložil ruku k dílu cvikovský páter z Křišťálového chrámu ve Cvikově Rudolf Repka. Jen pár dní po bleskové povodni se totiž rozhodl umístit v Křišťálovém chrámu, jehož je duchovním správcem, pokladničku, do které mohou lidé přispět na obnovu šumavské rodinné sklárny. Pokladničku vyrobil Jiří Pačinek z uměleckého studia Pačinek Glass z Kunratic u Cvikova. Pokladnička je ve tvaru hlavy kozla a už nyní zdobí chrám. Rudolf Repka chce vybrat nejméně 100 tisíc korun. Sbírka začíná v neděli 1. září a trvat by měla jeden rok.

Podívejte se, jak vznikala pokladnička Kozel pro Kozla ve sklářské dílně Pačinek Glass:

Sbírku vypsala obec Stachy

Pouhý den po stašské bleskové povodni slíbil stašský starosta Petr Lampa pomoc poškozeným stašským firmám nejen materiálně, ale i finančně. Pár dní na to vyhlásila obec sbírku. „Zřídili jsme transparentní účet na pomoc občanům Stach postižených povodněmi,“ řekl starosta. Na sobotu 21. září navíc připravují Benefiční akci. Na akci vystoupí kapely Labyrint a Šafrda memory band, program bude doplněn bubenickým vystoupením Daniela Appelta. „K dispozici na obecním úřadě a v obecní knihovně jsou také zapečetěné sbírkové kasičky,“ dodal.

close info Zdroj: OÚ Stachy zoom_in Sbírka vypasná obcí Stachy.