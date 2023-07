Je večer, něco před osmou, a po Vltavě u betonových schodů, které vedou do řeky u krumlovského Domu dětí a mládeže, proplouvají už jen poslední vodáci-opozdilci. Jinak tam panuje klid. Tu a tam ale hladinu u levého břehu zčeří pár hnědých hlav, jedna velká, druhá znatelně menší…

Bobři na Vltavě v Českém Krumlově u Domu dětí a mládeže. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Občas se tam také zatřese vrbová větvička, do které se zakousnou velké oranžové hlodáky, ozývá se i hlodání a pomlaskávání. To si bobři pochutnávají na vrbovém lýku.

Kdo by si myslel, že pozorovat za světla život bobří rodinky pěkně zblízka, z několika málo metrů, je možné jen někdo v zoologické zahradě, mýlil by se. Jde to i přímo v centru Českého Krumlova. Tito zvlášť chránění živočichové si tam totiž z lidí téměř nic nedělají. Stačí se chvíli nehýbat a pak už si užívat pozorování.

„Bobr evropský, zvláště chráněný živočich, ve městě podél řeky okusuje kmeny a staví si nory a hráze. Zatím nenapáchal větší škody,“ přiblížila Petra Nestávalová, mluvčí města. „Nicméně aby nedošlo k poškození a následnému riziku pádu vzrostlých stromů, bylo v městském parku ve spolupráci městského úřadu s Povodím Vltavy instalováno ochranné oplocení kolem kmenů stromů v blízkosti řeky.“

Krumlovský městský úřad vydal na žádost uživatelů honiteb nebo vlastníků pozemků v posledních letech třináct rozhodnutí o povolení lovu bobra evropského, převážně pro honitby v okolí vodní nádrže Lipno a v okolí řeky Vltavy. „Zde je výskyt bobrů největší, ale je již zaznamenán výskyt jedinců na drobných vodních tocích ve větší vzdálenosti od řeky Vltavy,“ uvedla na jaře šéfka krumlovského Odboru životního prostředí Vlasta Horáková s tím, že podle statistiky myslivců se na území Obce s rozšířenou působností vyskytuje více než sto jedinců bobrů evropských. „Ročně je uloveno odstřelem několik jedinců. Odchyt není realizován,“ dodala. „Nejviditelnější výskyt bobra evropského lze zaznamenat na řece Vltavě u komunikace Český Krumlov – Větřní, jez u Papouščí skály. Na pravém břehu Vltavy je v honitbě Nové Spolí lov bobra evropského povolen, ale dosud zde žádný jedinec nebyl uloven.“