Dodavatel Bohemia Energy a další firmy ze skupiny Bohemia Energy entity dnes oznámili ukončení činnosti. Zákazníci z řad spotřebitelů i firem o energie nepřijdou. O nepřetržitou dodávku elektřiny nebo plynu se u nich postarají dodavatelé poslední insta

Podle zákona je ale zajištěné, že zákazníci v případě krachu takového dodavatele nezůstanou od energií zcela odříznuti. Zajistí je takzvaný dodavatel poslední instance. Na jihu Čech je to společnost E.ON. Ta zajišťuje ze zákona tuto službu i pro další oblasti České republiky. E.ON patří k jednomu z pěti dodavatelů poslední instance (DPI). Zákazník si dodavatele poslední instance (DPI) nevybírá sám, ale je mu přidělen v souladu s legislativou, a to podle distribučního území, na kterém se nachází dotčené doběrné místo. „Tito klienti nemusí vůbec nic dělat, sami se jim ozveme a předáme jim všechny důležité informace, jako například cenu za dodávku, výši záloh, termín splatnosti i kam peníze posílat. Chtěli bychom zákazníky požádat, aby byli trpěliví a nevolali nám na již beztak velmi přetížené linky. Víme o vás a postaráme se o vás v co nejkratším možném termínu. Očekáváme, že v blízké době k nám v rámci institutu DPI přejde několik stovek tisíc klientů. Můžu je všechny ubezpečit, že u nás mají absolutní prioritu a budeme se jim věnovat přednostně,“ vysvětluje Jan Zápotočný. E.ON zajišťuje službu DPI pro kraje Jihočeský, Vysočina, jižní Morava a části Zlínského a Olomouckého kraje. Podle tiskového mluvčího E.ON Romana Šperňáka nelze ale odhadnout, kolika lidí se situace dotkne přímo v jižních Čechách.

„Klienti se nemusí obávat, že o dodávky energie přijdou a zůstanou bez elektřiny nebo plynu. V aktuální situaci je důležité zachovat klid a nepanikařit, tito klienti nemusí aktivně vůbec nic dělat, sami se jim ozveme a předáme jim všechny důležité informace,“ dodává Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

Krach Bohemia Energy komentoval i ministr Karel Havlíček. V jižních Čechách je to pro zákazníky firma .„Je to selhání komerčního subjektu v důsledku spekulací a celoevropského růstu cen energií. Máme pro tyto případy zákonné nástroje, nikdo nepřijde o dodávky energií, všichni přejdou pod dodavatele poslední instance. Nic to nemění na skutečnosti, že naše vláda dotáhne kompenzace pro všechny domácnosti a firmy na bázi energošeků a snížení DPH,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Dodavatel poslední instance (DPI) je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí.

„Spotřebitelé v tuto chvíli nemusejí nic dělat, nemusejí nikam volat nebo chodit na pobočky. Jejich dodavatel poslední instance se jim ozve sám během několika dní. Dostanou od něj základní informace a oznámení o ceně, za kterou jim bude energie dodávat. Běžně takové vyrozumění probíhá do pěti dnů. Tentokrát se však ukončení činnosti týká jednoho z největších tuzemských dodavatelů. Je tedy velmi pravděpodobné, že bude docházet k drobným zpoždění, než dodavatelé poslední instance stihnou informovat všechny zákazníky,“ vysvětluje Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

„S ERÚ, OTE i všemi DPI jsme v kontaktu, okamžitě bylo vytvořeno několik pracovních skupin, aby všichni měli potřebné informace a vše se zvládlo,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Vznikla také technická skupina, kdy ERÚ je v kontaktu s distributory energií, kteří hrají klíčovou úlohu v celém procesu. Všichni se snažíme - MPO, ERÚ, OTE i DPI - dělat maximum v duchu svých pravomocí proto, abychom lidem, které nechal končící dodavatel na holičkách, pomohli.“

Cena, za kterou DPI bude energie dodávat, není přímo regulovaná, řídí se však pevnými pravidly. DPI do ní může promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu. Tlak na ceny elektřiny a plynu teď však vyvíjejí především vysoké ceny na burze, kde dodavatelé energie nakupují, DPI nevyjímaje. Většího zdražení se tak v rámci DPI mohou dočkat zejména lidé, kteří u původního dodavatele měli starší smlouvy s (z dnešního pohledu) výhodnou cenou.

„Zdražují téměř všichni dodavatelé a ani dodavatelé poslední instance nemohou nastavit ceny pod úrovní, za kterou energie sami nakupují. Přesto jsem už vyzval jejich vedoucí představitele, aby nabídli lidem ceny skutečně odpovídající situaci a nikoliv vyšší. Energetický regulační úřad bude jejich výpočet pečlivě kontrolovat, zda odpovídá zákonu a zahrnuje pouze oprávněné náklady,“ dodává Stanislav Trávníček.

Energetický regulační úřad společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu nyní jednají s dodavateli poslední instance. Ačkoliv DPI již deklarovali, že jsou spotřebitele připravení převzít, jde o dosud největšího dodavatele, který v České republice ukončil činnost.

Informace k institutu DPI jsou dostupné na webových stránkách ERÚ.

Co radí E.ON stávajícím zákazníkům? (Vyjádření Jana Zápotočného, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.)

Stávající zákazníci společnosti E.ON se nemusejí ničeho obávat. Dodávky elektřiny i plynu mají z naší strany garantované. Ani ceny stávajícím zákazníkům nyní neměníme – ani u smluv na dobu neurčitou, a už vůbec ne u těch fixovaných. Fixované produkty jsou u nás opravdu fixované a podmínky platí po celou dobu trvání smlouvy. Udržet ceny pro klienty na původních hladinách, ačkoli ceny energií na burzách poslední rok prudce a kontinuálně rostou, nám umožňuje naše propracovaná a dobrá strategie nákupu.

Cena za MWh elektrické energie s dodávkou na příští rok se zvedla během tohoto roku o více než 150 %, a u plynu to je dokonce více než 3,5násobně. Navíc se ceny energií na burzách drží na rekordních, extrémně vysokých hodnotách velmi dlouhou dobu. Díky našemu zodpovědnému přístupu při nákupu elektrické energie, kdy nakupujeme průběžně a dopředu, jsme zatím nemuseli na rozdíl od řady jiných dodavatelů promítat tento nárůst cen do cen pro spotřebitele. I my ale budeme muset reagovat na vysoké nákupní ceny a částečně je zohlednit v našich cenících pro zákazníky. Můžeme však naše zákazníky ujistit, že současné vysoké ceny na burzách se do jejich ceníků promítnou jen částečně a dopady současného vývoje je rozhodně nepostihnou v plné výši, tak jako se to už teď u některých jiných společností stalo. To se samozřejmě netýká našich klientů, kteří mají produkty s fixovanou cenou, tam platí dohodnutá cena po celou dobu smlouvy.

Co radí E.ON potenciálním zákazníkům?

Vnímáme, že lidé mají obavy o budoucnost dodávky elektrické energie. Denně nám volají tisíce lidí, kteří k nám chtějí přejít nebo potřebují konzultovat své smlouvy a ceny. Ačkoli v současné době naše zákaznická linka pracuje na maximum, je hodně přetížená a nestačíme odbavovat požadavky klientů – a to platí jak o těch stávajících, tak těch potenciálních. Na nové klienty si aktuálně bereme kontakty, abychom se jim mohli ozvat zpět.

Klientům se ozýváme postupně, jelikož jsme požadavky zákazníků opravdu zahlceni, trvá to nyní delší dobu než obvykle. Při současném extrémně zvýšeném zájmu klientů jsme na hraně kapacit produktů, které můžeme nově příchozím zájemcům nabídnout. Aktuálně pracujeme na nových produktech, které budou připravené pro ty zájemce, kteří chtějí k E.ONu přejít od jiných obchodníků, kteří se k nim často nezachovali fér. Všichni zájemci od nás nabídku dostanou. Jen se tak může dít v delším časovém horizontu, než je u nás obvyklé. A je třeba počítat s tím, že nové nabídky budou reflektovat současné dění na trhu. „Zároveň transparentně říkáme, že přednost v odbavení u nás budou mít vzhledem k situaci na trhu zákazníci, kteří k nám přicházejí v rámci institutu DPI. Proto žádáme klienty, kteří mají spolehlivého dodavatele i přiměřenou cenu, aby nepanikařili a zvážili, zda se jim v této turbulentní situaci, která teď na trhu panuje, vyplatí měnit dodavatele.