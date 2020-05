Bohoslužby se opět vrátily do kostelů na Českokrumlovsku. "Bohuslužby jsou tu zpět ve více méně běžném režimu," vkazuje kaplický farář Pavel Šimák.

Farář Pavel Šimák uprostřed. | Foto: Archiv Farnost Kaplice

Přitom platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 30 osob a od 25. května 50 lidí. Musí se při nich dodržovat hygienická pravidla, To znamená kromě roušky na ústech je to například povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela a nejméně dvoumetrové rozestupy. Úplný konec omezení v kostelech se očekává 8. června.