Pozitivní je i postupný návrat k běžnému způsobu hospodaření. „V současné době již kůrovec utlumil svoji letovou aktivitu, soustředíme se na dohledání stromů napadených v letním období,“ upřesnila Eva Jouklová.

Rychlá asanace i odchyt

Fumigace je odvozeno z latinského slova „fumo“ a znamená kouřit, dýmat, čadit. Jde o metodu v boji proti různým škůdcům formou plynování – tedy rozptýlení kouře v uzavřeném prostoru. Fumiganty jsou pesticidní nebo insekticidní látky v plynném stavu, které ničí různé choroby a škůdce.

Představila i novinky v boji proti všudypřítomnému hmyzu. Zpřesnily se poznatky o chování kůrovců ve vazbě na teploty a zrychlila se identifikace napadených stromů. „To nám umožňuje zrychlení vyhledání a poskytuje více času na jejich zpracování. Z novinek posledních let můžeme zmínit asanaci pomocí fumigace (vykuřování), která umožňuje rychle asanovat větší množství kůrovcového dříví, ze kterého by se jinak kůrovci šířili do okolí, a asanace pomocí odkorňovacích hlavic na harvestorech, které rovněž zrychlují asanaci v počátečních stádiích vývoje kůrovců,“ přiblížila mluvčí Lesů ČR.

Samotná ochrana proti kůrovcům podle ní spočívá v odchytu kůrovců v okamžiku letu do různých typů pastí a ve vyhledávání stromů napadených kůrovcem, kterého se nepodařilo do zařízení odchytit. „Touto kombinací se nám daří vrátit kůrovce do běžné, tedy nekalamitní populace,“ dodala.

Čísla těžby klesají, prioritou výsadba

V Jihočeském kraji kalamita v lesích ve správě Lesů České republiky vrcholila v roce 2020. „To jsme od počátku roku do července zpracovali 553 tisíc metrů krychlových, v letošním roce to bylo již jen 51 tisíc metrů krychlových,“ porovnala.

Prioritou je nyní obnova lesa. V Jihočeském kraji chtějí Lesy ČR letos zalesnit 1,9 tisíc hektarů a vysadit 7,5 milionů sazenic.

