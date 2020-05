V bazénu plavali tři čtyři lidé. Jistě si ho parádně užívali, když ho měli skoro celý jen pro sebe.

Vzpomněla jsem si na jiné místo s koupáním asi před týdnem. Rybník na Horní Bráně. Bylo u něho tolik lidí, že jsem v první chvíli zkoumala, jestli se tam nekoná nějaká akce. Hřiště plné nohejbalistů, dětské hřiště okupovaly mraky dětí s rodiči, další hopsaly na nafouklé trampolíně. Živo bylo také u vody, děcka se koupala v rybníce, a to nebyl žádný med. Ta mládež patřila k vodním záchranářům, kteří tu měli trénink. Většina z nich sice jektala zuby, ale to je nemohlo od plavání odradit. Záchranáři dobře věděli, že se otevírá bazén. Ale, jak řekl jejich šéf Milan Bukáček, rodiče mají z chození do bazénu obavy, proto budou raději trénovat venku.

