Závody v Borové začnou v pátek 8 hodin ráno drezurou, sobota začne v 8 h terénní zkouškou a nedělní parkury by neměly začít před 9. hodinou.

Spousta koní, jezdců a k tomu divácká kulisa, to je atmosféra, kterou by si neměl nechat ujít žádný fanda do jezdectví. Farma Borová na Českokrumlovsku se na přelomu srpna a září promění v dějiště mistrovství České republiky v jezdecké všestrannosti. Novinkou v programu je národní šampionát pro mladé koně. Dvě mistrovské kategorie však proběhnou až za dva týdny.

Mistrovství České republiky ve všestrannosti je v letošním roce rozděleno do dvou termínů. Na přelomu srpna a září se bude na jihočeské Farmě Borová nedaleko Chvalšin bojovat o medaile České jezdecké federace ve většině věkových kategorií s výjimkou starších juniorů a jezdců do 25 let.

„Mistrovství pro starší juniory a kategorii U25 bylo posunuto do termínu mezinárodních závodů, které jsou naplánovány v našem areálu na konec první poloviny září. Důvodem je skutečnost, že v těchto kategoriích se minulý víkend konalo mistrovství Evropy v polské Strzegomi a nebylo by fér, aby jezdci museli takto brzy po evropském šampionátu vyrazit na ten národní. Někteří by se ho ani zúčastnit kvůli tomu nemohli. Proto tedy došlo k tomuto rozdělení, které je možné díky blízkosti mezinárodních závodů v Borové,“ uvedla členka organizačního týmu Tereza Bašta Kamírová.

Hlavní kategorie mistrovství České republiky seniorů proběhne na úrovni tří hvězd a na seznamu účastníků je čtrnáct dvojic. Olympionik Miroslav Trunda má přihlášené tři koně a Adéla Císařová dva, což znamená, že si pro závěrečný parkur budou muset vybrat, s kým absolvují vrcholnou část soutěže. Jaké to je mít na krku zlatou medaili bude jistě chtít po pěti letech zažít Pavel Březina. Do boje o titul zasáhne také nedávný vítěz finále Zlaté podkovy Jan Holec, dále pak Simona Bednaříková, Iveta Běhalová, Kristýna Krakovská, Petr Lacina, Adéla Svobodová, Michal Špalek a Radim Toman.

V soutěži mladších juniorů se představí šestnáct sportovců, devět jich je nahlášeno do soutěže dětí na velkých koní. Pony kategorie dětí od 10 do 13 let má čtrnáct účastníků a sedm jich je ve skupině 13 až 16 let. „Novinkou je šampionát mladých koní, jenž je rozdělen pro koně pětileté, šestileté a v třetí části se utkají sedmi a osmiletí,“ doplnila Tereza Bašta Kamírová. Celkem je na seznamu 24 mladých koní, z nichž rovná polovina je šestiletých a v obou zbývajících je šest startujících.

Páteční drezury začnou v 8:00 hodin ráno a ve stejnou dobu by měla dle rozpisu startovat i sobotní terénní zkouška. V neděli by parkury neměly začít před 9. hodinou, časový harmonogram však ještě může být průběžně upravován, a tak by účastníci i diváci měli sledovat průběžné informace v Jezdeckém informačním systému České jezdecké federace, případně na výsledkovém portálu LiveJumping.com.

V sobotu a v neděli je pro příznivce všestrannosti připraven také živý on-line přenos, který lze sledovat na YouTube ČJF, prostřednictvím internetové televize EquiTV.cz či na platformě ClipMyHorse.TV. Patnáctiminutovou reportáž odvysílá Česká televize na programu ČT Sport premiérově ve čtvrtek 5. září od 22:40, v repríze pak v pátek od 17:20 hodin.