„Stalo se to v místě, kde hodně fičí, nahoře u hřiště,“ upřesnil v pondělí před 16.hodinou starosta Lipna nad Vltavou Zdeněk Zídek. „Ráno byla kvůli popadaným stromům uzavřená silnice mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou a chvíli nešel proud, ale teď už je to dobré, teď už fouká normální vítr.“

Stromy padaly také ve Velešíně. V zástavbě, ale i mimo ni na dráty elektrického vedení. „Je stržené vedení vysokého napětí, takže od ranních sedmi hodin nejde proud v ulicích U přehrady a K Malši,“ popsal situaci místostarosta Jiří Růžička. „Podobně na tom byla čerpací stanice čistírny odpadních vod, ale tam nám pomohl E.ON zapůjčením náhradní elektrocentrály.“

Velešínští hasiči se od rána nezastavili. Zasahují nejenom ve městě a okolí, ale také u sousedů v českobudějovickém okrese. Hasiči likvidovali stromy přes cesty, zajistili střechu, ze které vítr loupal krytinu, stromy při pádu přejely přes zeď paneláku na Sídlišti. „Lízlo to balkony,“ konstatoval Jiří Růžička. „Byl to druhý panelák nad Penny marketem.“ Čili stejně jako hasiči měli co dělat pracovníci technické čety města a ruku k dílu vydatně přikládal i místostarosta.