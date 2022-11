"V průběhu podzimu chceme mít hotovou projektovou dokumentaci," říká starosta Boršova Jan Zeman a dodává, že podobný přívoz se nejen na Vltavě, ale ani v republice nenajde. "Nic takového v republice není. Může to být i inspirace pro ostatní obce. Když by všechno klaplo, do roky by to mělo být," říká k realizaci Jan Zeman s tím, že stavebně by nemělo jít o nic složitého. Důležité slovo ovšem bude mít Povodí Vltavy.

Vražda v Budějovicích. Když rodiče spali, dcera je napadla nožem

Přívoz má být k dispozici pěším a cyklistům, kteří využijí novou cyklostezku mezi Planou a Boršovem, ale uprostřed budou chtít překročit řeku a pokračovat směrem na Včelnou. "Na ponton bude možné vjet s kolem i vozíkem pro handicapované. Bude to udělané tak, aby výstup i nástup zvládl i vozíčkář," zdůrazňuje Jan Zeman. Ovládat vrátky bude možné po zadání QR kódu, pro zájemce nad 15 let. A limitující bude také rychlost proudící vody. Nesmí téct rychleji než devět kilometrů v hodině, tedy dvojnásobek průměrně rychlé chůze.

Maximálně tuna

Zespoda plavidla bude ocelová konstrukce. Paluba bude z plastu, který ale bude mít dekor jako dřevo. Současný odhad nákladů je kolem milionu korun. Na březích budou ze silných larsenových plechů, které se využívají jako "bednění" při stavebních pracích u vody, vytvořeny duté sloupy, zapuštěné do země až do hloubky pěti metrů. V nich bude schované soustrojí vrátku. "Musí to být totálně blbuvzdorné, aby se nikomu nic nestalo. Nemělo by se stát, že tam někdo strčí ruku," vysvětluje bezpečnostní opatření Jan Zeman.

U Boršova nad Vltavou by do roka mohl sloužit přívoz. Nad jezem nedaleko Plané v dolní části mapy.Zdroj: Deník/Edwin Otta

"Pokud bude ponton na druhém břehu, přitáhnu si jej klikou. I s lidmi bude mít váhu maximálně tunu, nejsou pak potřeba zkoušky na obsluhu. Jeden vrátek bude i na pontonu," přibližuje boršovský starosta budoucí chod zařízení. To má být instalované nad jezem, který se nachází na řece v úseku mezi Boršovem a Planou, a vytváří klidnou a širokou hladinu s relativně stabilní výškou.

Kolem stezky začíná být živo

V místě má vzniknout i oddechový park, který už teď má základ v nové hospůdce Archimedes. Ta se nachází hned u cyklostezky z Plané do Homol a Boršova a Jan Zeman poukazuje na to, že k nové cyklostezce už patří i občerstvení u železničního mostu v Boršově. Ukazuje to na oblibu stezky, které by přívoz přinesl další zvýšení atraktivity.