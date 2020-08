Úterý 10.50 hod. - Na první povodňový stupeň se v úterý ráno dostal Živný potok v Prachaticích. Pršet má až do večera.

Na úroveň jedničky, tedy stupně bdělosti, vystoupaly také řeky Blanice a Černá.

Pondělní přídel vody:

Desítky litrů vody na metr čtvereční napršely v noci na pondělí ve Volyni nebo Jindřichově Hradci. V Českých Budějovicích bylo srážek méně a některým oblastem kraje téměř vyhnul, třeba Táboru. V jižních Čechách zaznamenali meteorologové od neděle ráno do pondělí ráno nejvíce srážek ve Volyni – bylo to 53 mm vodního sloupce (53 litrů na metr čtvereční). V J. Hradci 41 mm, v Č. Budějovicích 17,1 mm, v Táboře 3,3 mm.

Déšť spojený s bouřkou provázel i silný vítr a tak do akce museli několikrát už v noci vyrazit hasiči. Na jihu Čech si v souvislosti s bouřkou, která se přehnala nad krajem, připsali hasiči deset zásahů. Nejvíce práce měli na Jindřichohradecku. Podle Vratislava Malého z oddělení krizového řízení HZS JčK tam vyjížděli do pondělní sedmé hodiny ranní čtyřikrát k padlým stromům a jednou k čerpání vody ze sklepa. Dalších několik padlých stromů museli v regionu odklízet během dne.

A meteorologové předpověděli jižním Čechám další příděl srážek. Vytrvalé deště už zvedají hladiny řek v regionu. Odborníci proto varují nejen ty, kteří bydlí poblíž vodních toků, ale i plavce nebo vodáky. Podle Jaroslava Hintermüllera z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí do středy do 18 hodin varování před možným dosažením 1. stupňů povodňové aktivity.

Průtoky na Vltavě, Lužnici či Otavě tak výrazně poskočí. Srážky se očekávají hlavně na Šumavě, na Strakonicku a Jindřichohradecku.

Kulminace přitom přijde podle Tomáše Vlasáka, hydrologa ČHMÚ, v různých časech. Například Vltava, kterou však hodně ovlivňuje Lipno, měla v pondělí po poledni ve Vyšším Brodu průtok přes 20 kubíků, obvykle v tuto roční dobu to je zhruba šest až sem kubíků. V Březí nad Českými Budějovicemi se v úterý odpoledne čeká průtok 80 – 90 kubíků, zhruba čtyřikrát víc, než je obvyklé.

„Kulminaci očekáváme v úterý odpoledne,“ zmínil Tomáš Vlasák a připojil, že ze 70 cm (včera po poledni) se může v Březí hladina zvednout až na 150 cm. U Březí už se totiž projeví, že z mezipovodí přiteče různými přítoky do Vltavy mezi Vyšším Brodem a Březím až 50 kubíků vody za vteřinu. „Z hlediska povodňového nebezpečí to tolik neznamená. Ale z hlediska nebezpečnosti plavby na řece už to je významné. Kritický den na splouvání Vltavy bude úterý,“ upozornil Tomáš Vlasák. Doplnil však, že dokud není dosažen 2. stupeň povodňové aktivity, splouvání není zakázané.

Hladina šla vzhůru už v pondělí i na Lužnici. „Pilař měl ráno průtok dva kubíky, teď je tam pět,“ popsal Tomáš Vlasák situaci na vodákům známém lužnickém jezu v pondělí po poledni. „Počítáme, že průtok bude až přes třicet. Neznamená to povodeň, ale Lužnice bude pro splouvání nebezpečná i v meandrech staré řeky,“ uvedl odhad na úterý Tomáš Vlasák. Hydrolog dodal, že ze 140 cm v pondělí může hladina v úterý na Pilaři vystoupat až na 300 cm. Lužnice má kulminovat až ve středu. Lepší situace bude od soutoku s Nežárkou, protože pak se koryto rozšiřuje. Stoupat budou i Malše nebo Otava. Otava měla v pondělí v Katovicích průtok po poledni sedm kubíků a výši hladiny 50 cm, v úterý má při kulminaci dosáhnout možná až 180 cm a průtok může být až 100 kubíků, to je ale horní hrubý odhad vývoje situace. Na Černé nebo Stropnici v povodí Malše se čekají v úterý 1. stupně, výjimečně možná 2. stupně povodňové aktivity.

Podle Milana Bukáčka, předsedy Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov by se vodáci měli o stavu vody předem informovat. a na cestu se vydávat s rozumem. „Voda má obrovskou sílu. Poháněla mlýny,“ varuje před podceněním řeky Milan Bukáček. Dodává, že na některých jezech se při zvýšené hladině mění poměry a vznikají nebezpečné vodní válce, ve kterých nemusí vodákovi k záchraně stačit ani plovací vesta. Na Herbertově u Vyššího Brodu zase může mít fatální následky zvrhnutí v korytě plném balvanů. „Vždy by se měli vodáci jít na jez předem podívat. Není žádná ostuda jez přenést,“ zdůrazňuje Milan Bukáček.

V případě, že už se někdo do vody nešťastnou souhrou okolností varuje, se pak zachránce sám nemá vydávat v nebezpečí. Podle Milana Bukáčka by proto vodáci měli mít sebou například házecí pytlík nebo jiný záchranný prostředek. Neměli by se sami vydávat pod jez do vodního válce k záchraně tonoucího, protože sami mohou utonout, aniž by pomohli.

O tom, že varování před zvýšenou hladinou není zbytečné, svědčí slova Romana Kučery z rodinného kempu U Kučerů ve Zlaté Koruně. „Spousta rozumných lidí to vzdá, rodiny s dětmi jsou obezřetné,“ říká Roman Kučera k situacím, kdy třeba meteorologové varují před nebezpečím zvýšení hladiny až k prvnímu stupni povodňové aktivity. Najdou se ale i tací, kteří na varování nedají. „Jsou nezodpovědní lidé, kteří to neřeší,“ upozorňuje Roman Kučera, že jsou turisté, kteří se vydají i na riskantní plavbu po řece ve chvíli, kdy zbytečně hazardují.

Kvůli špatnému počasí se ale asi příliš vodáků na řeku nebude chtít vydat. "Od rána mi zvoní telefon, lidé ruší rezervace," uvedl v pondělí Roman Kučera. Na slunný víkend ale zase čeká nové klienty. I když vrchol sezony zřejmě měly kempy podle něj o uplynulém týdnu.

Meteorologové předpovídají, že za pondělí a úterý může napršet až kolem 40 mm vodního sloupce. V úterý odpoledne mají srážky ustávat a zvýšení vodních hladin kvůli dotékání vody v povodích lze očekávat ještě ve středu. Kulminace ale většinou bude v úterý.