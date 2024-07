Provoz úplně zastavily popadané stromy např. mezi Černou v Pošumaví a Frymburkem, zatímco výpadky proudu, které energetici už postupně obnovují, hlásili občané např. z okolí Chabičovic, z Větřní nebo z Českého Krumlova. Meteorogové pro Českokrumlovsko přidaly kromě výstrahy před velmi silnými bouřkami, která platí do čtyř hodin do rána, také výstrahu před povodněmi, ta je v platnosti až do čtvtečního poledne.

Na Kaplicku na 3. stupeň povodňové aktivity vystoupala pod 21. hodině říčka Černá v Ličově. Kulminovala ve 21.10 na 174 cm a na 3. SPA se držela si hodinu. Před příchodem bouřek byla hladina ani ne na 25 centimetrech.

Také v profilu Trhové Sviny na Svinenském potoce byl ve 21 hodin h překročen 3. SPA. „Aktuálně je hladina toku po kulminaci. Předpokládáme, že vzestupy hladin se budou propagovat i níže po toku Svinenského potoka a Stropnice. Výrazné vzestupy s dosažením SPA očekáváme níže po toku zejména v profilu Pašinovice na Stropnici,“ oznámil před 22. hodinou Český hydrometeorologický ústav s tím, že aktualizované informace jsou na webu www.hydro.chmi.cz v sekci Hydrologické předpovědi.

Kromě přívalových srážek jih Čech 10. července zasáhly i velké kroupy. Třícentimetrové zachytila na fotkách Eva Drmotová ze Slavče na Českobudějovicku. „Bouřka s kroupami se přihnala po poledni. Nejdříve padaly drobné krupky, pak se stále zvětšovaly. Nebyly ale kulaté, spíše placaté. Žádné velké škody na zahradě naštěstí nenapáchaly. Po bouřce se na chvíli ochladilo, bylo příjemně, pak ale znovu začalo být dusno,“ popsala. Více ZDE.

Hasiči se nezastavili

Mluvčí HZS Jihočeského kraje večer sdělila, že krátce před 20. hodinou večerní začaly tísňové linky 112 a 150 na operačním středisko HZS Jihočeského kraje zahlcovat události, kdy občané Jižních Čech žádají o pomoc s řáděním silné bouřky.

„Nejvíce bylo doposud zasaženo Českokrumlovsko. Hasiči zde vyjeli k více než 70 tzv. vícečetným událostem, kdy ještě během každé z nich odklidili několik popadaných stromů. Kromě likvidace stromů ze silnic řešili přívaly vody. Čerpání vody na Krumlovsku evidujeme ve více než deseti případech,“ vyjmenovala. „Nejzasaženější oblasti bylo jednoznačně Lipensko a okolí Frymburka, čerpáme vodu například ve sklepech ve Frymburku, Malšíně, také v obchodech v centru Českého Krumlova a ze silnic na Latráně a Domoradicích v Českém Krumlově. U Posudova spadlé stromy uvěznily na silnici ženy v osobním autě, nedošlo k žádnému zranění.“

Bouřka se pak přesunula na Českobudějovicko, konkrétně hlavně na Trhosvinensko. „V této oblasti jsme téměř třicetkrát vyjeli ke spadlým stromům, skoro dvacet čerpání je pak například v Římově, Komařicích, Strážkovicích nebo Mladošovicích,“ upřesnila. „Prudký déšť doslova spláchnul Trhové Sviny. Jen v samotných Svinech evidujeme dalších přibližně 20 čerpání vody ze sklepů, kanalizace nestíhají pobírat velký příval vody, monitorujeme zvedlou hladinu místního potoka.“

Hasiči monitorují situaci v táborech a kempech v Českém Krumlově a u obcí Ločenice a Pořešín, zda bude nutné evakuovat promočené děti, vedoucí a jejich stany. Nikdo v tuto chvíli není zraněn.

Napilno mají také energetici. Společnost EG.D na svém webu oznámila, že eviduje velké množství poruch v okresech Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec s tím, že na odstranění poruch již intenzivně pracuje, nicméně předpokládaný čas zprovoznění sítě nelze prozatím odhadnout.