Navzdory obavám ze sucha jsou zemědělci na Českokrumlovsku s letošní úrodou brambor spokojeni. Brambory o něco podražily a pořád ještě se dají ve družstvech sehnat.

Sklizeň brambor. | Foto: Archiv Deníku

Region naštěstí tragické sucho nepostihlo, takže úroda brambor ohrožena nebyla. „Dopadla dobře,“ říká ředitelka Zemědělského družstva Netřebice Alena Janoušková. „Nám dost pršelo, a to i do sklizně. Kvalita brambor je průměrná, jejich velikost byla různorodá.“ Družstvo veškerých osm hektarů osázelo osvědčenou odrůdou Adéla. A zájemci si pro ni do družstva stále mohou zajet, i když hlavní prodejní období, kdy vznikaly i fronty, již minulo. Brambory jsou připravené v pětadvacetikilogramových pytlích a vzhledem k tomu, že je Netřebičtí třídí podle potřeby, je možné získat i brambory krmné. Za kilogram konzumních zaplatíte 11 korun. „Výdejní den je vždy v pátek od 7 do 15 hodin,“ říká Alena Janoušková.