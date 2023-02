„V této lokalitě se odehrává pod mostem na pravém břehu řeky v místě vodáckého kempoviště oprava poškozeného břehového opevnění,“ vysvětlil Hugo Roldán, mluvčí státního podniku Povodí Vltavy. Doplnil, že je to akce Povodí Vltavy pod technickým názvem „Vltava PB, ř. km 268,256 – 268,612 - Zlatá Koruna - oprava opevnění“. Práce provádí společnost VHS - vodohospodářské stavby. „Poškozené břehové opevnění dodavatel stavby opravuje kamennou rovnaninou,“ upřesnil Hugo Roldán. „Během této stavební akce budou opraveny také poškozené schody pro vodáky, a to kamennou dlažbou uloženou do betonového lože, což vodáci jistě uvítají.“