Ke kostelu si přivezli potřebné nářadí a pustili se do díla. Během hrabání listí nacházeli v lehce zasněžené trávě již rozkvetlé kvítky fialek, ba i nějakou tu narcisku. „Dnes tu chceme shrabat hlavně to listí na hřbitově a kolem kostela,“ řekla předsedkyně spolku Petra Michálková. Měli co dělat, protože spolkem vyklizené plochy od náletu dřevin jsou již obsáhlé. Díky tomu se z porostu vylouply ruiny některých dřívějších stavění, zejména bývalé školy. A také kaplička mezi stromy pod ní. „V minulých covidových letech ani brigády nebyly,“ pokračovala Petra Michálková. „Takže teď hrabeme listí i z loňska.“