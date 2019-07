Brloh - Sto třicet pět let od založení sboru oslavili brložští dobrovolní hasiči. Slunečnou sobotu si užili, po slavnostních projevech a oceněních se utkali v soutěži Železný hasič/ka a Soptík Brloha. A k tomu jim vyhrávala dechová hudba Netolička.

SDH Brloh oslavil u své hasičárny 135 let od svého založení. | Foto: SDH Brloh

Už tři volební období stojí v čele SDH Brloh jeho starostka Jarmila Tykalová, v civilu učitelka na základní škole. „Už je to tak dlouho, co jsem starostkou, že ani přesně nevím, kolik to je let,“ směje se.