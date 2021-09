Konferenci proto město uspořádalo přímo v srdci areálu, v lokalitě Nový Dvůr. „V současnosti totiž Český Krumlov se svým vlastním brownfieldem bývalých kasáren Vyšný aktivně pracuje,“ říká mluvčí města Petra Nestávalová. „Projekt Nový Dvůr, který opuštěná kasárna probudí v novou městskou čtvrť, je jedním z dobrých příkladů, co se již daří.“ Vše na konferenci nejméně dvěma stovkám účastníků představili zástupci města a architekti ze studia A8000 v čele s Martinem Krupauerem, kteří se projektu aktivně účastní. Cílem konference Brownfieldy je rozpohybovat dění a podpořit rozvoj zanedbaných lokalit v České republice.

„Z účasti a průběhu jsme nadšeni,“ svěřil se během konference v bývalém stravovacím objektu místostarosta Č. Krumlova Josef Hermann. „Myslím, že kromě nás je spokojený i organizátor, protože bylo průlomové uspořádat konferenci mimo velká města jako je Praha či Ostrava. Jsou tady zástupci developerů, investorů i měst, jako Děčín, Kladno, a jiných.“

Část bývalých kasáren město otevřelo pro veřejnost už během prázdnin, protože nyní očekává návrhy a nabídky podnikatelů, organizací, zájemců o bydlení. „Přilákat je do této lokality je pro nás zásadní,“ řekl Josef Hermann. „Krumlov ztratil za posledních třicet let deset procent svých obyvatel a my dnes máme velké přání a cíl, dostat se zpátky na čtrnáct patnáct tisíc obyvatel. Domníváme se, že tato lokalita je ideální pro bydlení. Cílíme na široké spektrum zájemců, protože je tu poptávka i po levnějším bydlení. Musíme udělat maximum pro to, aby to bylo bydlení v části dostupné, ale je to také ideální lokalita pro dostavbu velmi zajímavého bydlení, rodinných a atriových domů…“

Nyní město ohledně vyšenských kasáren připravuje postupné kroky a jednání. „Jednáme s investory a připravujeme například, jakým způsobem zajistit nakládání s pozemky, jestli je prodávat či pronajímat a podobně,“ přiblížil městský architekt Vladan Píša. „Na konci roku by měla být hotová urbanistická studie alias územní studie, která definuje, jakým způsobem se tu bude stavět. Jak budou baráky vysoké, jaká bude hustota zastavění a podobně. Zájem o tuto lokalitu je. Dokonce se objevil investor, který to chtěl celé, ale to není zájmem města. Chceme tady různorodost, aby to opravdu bylo město s pestrou architekturou.“

Budoucí poptávka městu napoví mnohé. „Ukáže se, o co je zájem, což je klíčové,“ zdůraznil Josef Hermann. „Podle toho pak investoři, developeři pochopí, jaký typ lidí sem chce jít a které máme oslovit. Dnes už vidíme, že řadu profesí lze vykonávat z domova. To je nový fenomén, covid ukázal, že pracovat doma možné je. Proto se dá očekávat, že se sem přestěhují lidé, kteří budou chtít žít v krásném prostředí a současně pracovat z domova. Ale jsou tu také lidé, kteří zde pracují a nemají kde bydlet. Krumlov má v současnosti obrovský nedostatek bytů. Od nové čtvrti si slibujeme, že přiláká nové lidi, ale zároveň si tu najdou i bydlení, které jim vyhovuje i pracovně.“