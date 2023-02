Bruslaři se ptají, jestli mohou na zamrzlé Lipno. Předpověď říká jasné ne

/VIDEO/ Deset, plus minus nějaký ten centimetr. To je aktuální tloušťka ledu na Lipně. Ale jsou i místa, kde je ho mnohem méně a jednoznačně hrozí propadnutí. A k tomu se má oteplovat. Po více než týdnu mrazů má rtuť teploměru už v sobotu vystoupat mírně nad nulu, příští týden může být i plus deset.

Frymburský ledař Antonín Labaj měří tloušťku ledu a varuje, že na hromadné bruslení to nestačí. | Video: Deník/Zuzana Gabajová