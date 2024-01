Víkendové teploty na Lipensku by se měly pohybovat kolem minus pěti stupňů a zamrzlé Lipno už obhlížejí bruslaři. Led s každou další nocí sílí, není ale ještě všude a silný je jen několik centimetrů. A kvůli rychlému odpouštění jsou rizikové hlavně břehy. Bruslaři si ale užijí na jedné zamrzlé louce nedaleko přehrady.

Zamrzlé Lipno od Nové Pece po Lipenskou vílu. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Žádný led zatím není ve Frymburku, řeka volně protéká také u Nové Pece. Jen tenká krusta pokrývá led mezi Lipenskou vílou a Přední Výtoní, pár centimetrů má led v Lipně nad Vltavou, ten navíc zapadal sněhem. Nejlépe je na tom tradičně Horní Planá, kde Lipno zamrzá jako první. Nezvyklou příležitost bruslařům ovšem letos nabídla zatopená a zamrzlá louka na Pláničce.

OBRAZEM: Zamrzá Lipno. Silné mrazy mění vodní hladinu v hladký černý led

V pátek dopoledne měl led v Horní Plané devět centimetrů, změřili ho hornoplánští převozníci. Ti jsou v práci, protože si ledem s převozní lodí denně prorážejí plavební dráhu. Led na volné vodě v zátoce je kvalitní, černý a unese jednotlivce. „V žádném případě ale zatím nedoporučujeme hromadné bruslení, to nastane až ve chvíli, kdy má led 20 centimetrů,“ upozornila Lucie Roubínová z hornoplánského infocentra.

„My už po ledě chodili, ale lidé by se rozhodně měli mít na pozoru před břehy. Pořád ještě po povodních upouštějí Lipno a hladina stále klesá. Led na krajích proto praská a je opravdu nestabilní, ani v místě bývalého mlýna to nebude nic moc, tam je mělčina. Lidé by se měli vyhnout i rákosinám, ani tam určitě nebude pevný led,“ upozornil převozník Karel Kukačka.

VIDEO: V dokonalé kluziště se proměnila louka na Pláničce u Černé

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Před vstupem na led před víkendem varovali i na Windy Pointu. „Měřil jsem tloušťku ledu v pátek dopoledne a byly to jen čtyři centimetry. To už sice člověka unese, ale jen taktak. Pokud bude mrznout, tak led určitě ještě zesílí. Každopádně na hromadné bruslení to tady není, u nás to zamrzlo teprve před třemi dny,“ hlásil provozovatel Windy Pointu David Neumann. „Udělali jsem tu ale malé kluziště pro děti, kde se určitě nikdo nepropadne, protože je na pláži na břehu. Využili jsme toho, že jsme měli pláž zaplavenou a voda na ní zamrzla. S pomocí dobrovolných hasičů jsme z Lipna přičerpali vodu, a tak můžeme v sobotu od 12 hodin uspořádat bruslení. Od sedmi večer bude nasvícené disco na ledu.“