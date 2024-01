Azuro, celodenní mráz a led silný kolem patnácti centimetrů, taková byla o víkendu kombinace, která do Lipna nad Vltavou na největší přírodní kluziště v Česku přilákala stovky bruslařů. Ti využívali hlavně ledový okruh, který před oblevou na tehdy ještě zasněžené ploše najeli lipenští bruslaři, bruslilo se ale po celém jezeře.

Bruslení na Lipně na čtyřkilometrovém okruhu od lipenské pláže přes loděnici a kolem Králičího ostrova. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Je to prostě nádhera. Přijeli jsme sem z Českých Budějovic. Včera jsme byli na Štilci, tam už led není tak kvalitní jako minulý týden, kdy byl mnohem hladší, a tak jsme si řekli, že dneska to zkusíme tady,“ popsala na ledě Barbora Kubková, která s manželem a dětmi dorazila do Lipna nad Vltavou. „Sledovali jsme to a viděli, jak se tu bruslí, a tak jsme z toho žádné obavy neměli.“

V pondělí přijde během dne do jižních Čech obleva, i když v noci na pondělí bude ještě mrznout. Odpoledne se na většině území kraje objeví občasný déšť, na východě může být i mrznoucí. Večer se v polohách nad 900 m srážky změní na smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty budou 5 až 8 °C, na horách na horách 2 až 5 °C. V úterý nás čeká proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, zejména na horách, v polohách nad 600 m srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 3 až -1 °C, nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Ve středu bude oblačno až zataženo, občas se objeví déšť, odpoledne přeháňky, večer v polohách nad 900 m srážky sněhové. Nejnižší noční teploty klesnou na 4 až 0 °C, nejvyšší denní teploty pak vystoupají až 8 až 12 °C.