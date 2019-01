Český Krumlov - Od nového roku rozšířila městská společnost PRO-SPORT ČK sobotní otevírací dobu veřejného bruslení.

ck tipy bruslení | Foto: zug

"Nově bude veřejnosti zimní stadion k dispozici v sobotu odpoledne v nepravidelných časech, které budou zveřejňovány na stránkách společnosti www.pro-sportck.cz/zimni-stadion," informuje mluvčí města Petra Nestávalová.



Pro lednové soboty platí tato otevírací doba:

12. 1. od 12.00 do 14.00 hodin

19. 1. od 14.00 do 16.00 hodin

26. 1. od 13.00 do 15.00 hodin



Mimo uvedené časy je zimní stadion pro veřejné bruslení otevřen standardně o sobotách večer od 19 do 21 hodin a o nedělích odpoledne od 13.45 do 15.45.



Za vstupné na dvě hodiny zaplatí děti do 6 let 30 korun, ostatní 40 korun. Na stadionu si můžete i půjčit brusle, mají velikosti dámské 32, 34 - 41 a pánské 34, 36-46. Půjčovné je padesát korun za dvě hodiny. Broušení bruslí stojí 60 korun za nový pár, resp. 50 korun za používaný pár.