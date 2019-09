Uvidíte rytířský turnaj a ohňovou show, zkusíte si rytířský trenažer a nakoupíte na středověkém jarmarku. Slavnosti železné a zlaté České Budějovice se blíží.

Historické slavnosti opět pořádá Petr Nůsek z agentury A.R.G.O. pro film a divadlo ve spolupráci s Housovým mlýnem v Táboře a akademií rytířských umění AKA. „Tradice a kořeny jsou důležité pro to, aby mělo město kam růst,“ myslí si.

V pátek se v 19 h promění Piaristické náměstí ve středověké tržiště s programem. Druhý den jarmark začne už v 10 h. Ve 14 h se připojí Putování dějinami Českých Budějovic na Zátkově nábřeží, kde potkáte osobnosti města. „Budou putovat také na tržiště. Rádi bychom udělali., když bude počasí přát, komentovanou přehlídku těchto lidí,“ nastiňuje Petr Nůsek. Hlavním tahákem akce je však podle něj dění na Sokolském ostrově. To odstartuje v 16 h sám Přemysl Otakar II. a bude přítomen i následnému rytířskému královskému turnaji. Nejen podívanou pro rodiny bude pak soutěžní klání. „Jsou to rekonstrukce her, které ve středověku provozovali panoši a jinoši,“ představuje pořadatel. Zkusíte si například trenažer pro rytíře jinošského věku. „Seděli na sudu na kolečkách jako na koni a ten se pohyboval. Učili se na něm dovednosti zasáhnout cíle,“ vysvětluje Petr Nůsek. Večer oslní ohňová show.

Po městě se budou pohybovat desítky lidí v historických kostýmech. „Počítáme s tím, že tady bude ke stovce účinkujících včetně koňů a rytířů,“ slibuje Petr Nůsek.

K akci se připojí také Spolek města Otakarova, který organizuje Jaromír Schel a Svatomír Mlčoch. V pátek ve 14.30 h ve věži Železná panna bude udělena cena městu Litovli za vydání knihy na téma dějiny a současnost otakarského města Litovel. „Vydáváme pamětní list, který bychom chtěli každému z třiceti otakarských měst udělit, pokud si to zaslouží,“ vysvětluje Jaromír Schel.