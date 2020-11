Základní školy už jsou na částečné obnovení výuky na prvním školním stupni přichystány. „Připravit se na návrat dětí do školy je mnohem jednodušší, než výuka dětí na dálku doma,“ říká s úsměvem ředitelka Základní školy ve Vyšším Brodě Vanda Kotálová. „Škola je uklizena a vydezinfikována. Místo dvou oddělení školní družiny budou fungovat oddělení tři, každé pro jednu třídu. To znamená pro dvě třídy prvňáčků a jednu třídu druháčků. Družinu zajistí dvě vychovatelky a jedna asistentka. Na obědy děti budou docházet také po skupinách.“

Provoz školní kuchyně neustal ani během nouzového stavu. Obědy do kastrůlků dostávaly děti na distanční výuce, kuchyně vaří i pro seniory. „Děti ve třídách budou mít roušky, ale k dispozici také bundy, protože budeme velice často větrat,“ popsala ředitelka. „Budou co nejvíce venku, ven na hřiště budou vybíhat v bačkorách, aby se vyvětraly.“ Nicméně mnohé z rodičů neopustila obava, aby se děti ve škole nenakazily a nepřinesly koronavirus domů. „To je pravda,“ potvrdila Vanda Kotálová. „Myslím, že to zvládneme.“ Děti se do školy těší a učitelé na ně také. „Vše si s dětmi vysvětlujeme. Pro děti, zejména takto malé, je mnohem lepší chodit do školy. Učit tyto děti na dálku je moc komplikované.“

„Na školáky jsme připraveni,“ potvrdila také ředitelka ZŠ Malonty Jana Stejskalová. „Máme dvě třídy a dvě vychovatelky, takže ani ohledně družiny nebylo co řešit. Vše je uklizeno, vydezinfikováno, těšíme se na děti. Je nejvyšší čas, vím, že rodiče už padají na ústa. Obzvláště, když je rodič sám učitel a ještě doma učí třeba své dvě děti. Já osobně bych poslala do školy všechny žáky.“ Také tamní školní jídelna je v provozu neustále kromě pondělka před svátkem. „Kuchyně vaří totiž i pro mateřinku a ta je v pondělí zavřená, protože se na ten den přihlásily pouze tři děti,“ vysvětlila Jana Stejskalová.

„My jsme připraveni pořád,“ sdělil s úsměvem ředitel českokrumlovské Základní školy Plešivec Lukáš Boháč. „Oslovujeme rodiče, dolaďujeme školní družiny. Učitelky jsou připraveny, obnovení vyučování vítají, on-line výuka není ono. Máme čtyři třídy dětí a čtyři vychovatelky, takže vše klapne.“

V kaplické Základní škole Fantova otevřou ve středu pět tříd – z toho jsou tři třídy prvňáčků. „V každé třídě bude mít učitelka k dispozici asistentku, abychom zajistili stálý dozor nad dětmi,“ líčí ředitelka školy Jana Drdáková. „Družina se bude snažit vyhovět všem rodičům, vychovatelky budou pracovat na směny, jinak bychom pracujícím rodičům moc nepomohli. Družina bude tedy dětem k dispozici už od šesti hodin ráno. Jinak výuku jsme nijak nezkrátili, děti jenom nebudou zpívat a mít tělocvik. Místo toho budou chodit ven a na dvě školní zahrady, aby se proběhly.“ Uklízečky školu důkladně vygruntovaly a pedagogický sbor je komplet k dispozici, nikdo z učitelů již není v karanténě.