Tradiční předvánoční punč bývá v Českých Budějovicích vyhledávaným nápojem a fenoménem. U některých stánků ve středu postávají lidé ve dvojicích i ve větších skupinách a usrkávají teplý nápoj.

Koronavirové opatření: Na ulici platí zákaz pití alkoholu od 14 října. Na místě hrozí konzumentům pokuta až 10 tisíc, ve správním řízení i 20 tisíc. Trvá dále zákaz volného pohybu osob.

Podle slečny Barbory, která v jednom z nich prodává, chodí tak dvě stě lidí denně. Většina vyhledává punč a z nealka kávu. Každý navrch kelímku dostane víčko na znamení, že nápoj je s sebou. „Co pijete?“ ptám se trojice žen s kočárkem u stolečku, kde slyším živý hovor. „Mandlový, ale udržujeme rozestupy,“ tvrdí paní Lenka, Markéta a Šárka. Že by pít na ulici neměly, ví. „Už to bylo doma dlouhé,“ usmívají se. U stánku je prý ale informovali, že si mají punč odnést domů. „To si ho radši sama uvařím,“ říká jedna z žen. Vyrazily na procházku s kočárkem a po cestě se prý na jeden zastavily. „Neopíjíme se tu,“ dodávají.

U dalšího stánku paní kupuje potomkovi dětský punč. Starší dáma po ní si objednává oblíbený malinový, který dostává též s víčkem a upozorněním, že se nemá konzumovat namístě. Hned za rohem otevírá víčko a upíjí.

Paní Dagmar provozuje svůj stánek každoročně. „Pro punč lidi chodí, dostanou ho s víčkem,“ vysvětluje a ujišťuje: „Mám snahu hlídat, aby si ho odnášeli.“ Všimla si, že zákazníci si přijedou často i autem a odvezou si ho domů. „Někteří se této doby bojí,“ myslí si. Opodál pijí paní Marcela a pan Ivo svůj první letošní punč. Před Vánoci sem chodí a střídají alpský a vánoční. „Je to tradice,“ shodují se i letos.

Zdeněk Šmíd, provozovatel jednoho ze stánků, složil před okýnkem židle, aby se tam nemohli kupit lidi. Jestli lidi konzumují alko nápoj dál od stánku, už nemůže ohlídat. „Všechny na to upozorňuji,“ líčí. Zákaz pít alkohol venku hlásí i cedule u stánku. Občas někdo prý přijde s termohrnkem. Za nový trend to nepovažuje. „To lidi dělali i dřív,“ říká. Otevřeno má druhý den. „Zatím to nebylo špatný,“ myslí si. Lidi chodí prý spíš navečer.

Kvůli množícím se případům pití alkoholu na ulici se budou nyní podle Věry Školkové, mluvčí strážníků, zintenzivňovat kontroly městské policie. Zaměří se i na náměstí. Strážníci dokáží v případě dohadů určit přístrojem stopy alkoholu nejen z dechu, ale i z nápoje. Stačí přiložit přístroj.Věra Školková nabádá lidi, aby se nezdržovali před stánky, neshlukovali se a zakoupené alkoholické nápoje nekonzumovali na místě.