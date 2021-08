V pátek 30. července a v sobotu 31. července musejí v Českých Budějovicích řidiči počítat s dopravními omezeními kvůli běžecké akci RunTour. Dlouhodobě je uzavřena Plavská ulice, chystá se omezení v křižovatce Boženy Němcové s ulicí Matice školské.

Omezení se budou týkat ulic: Dr. Stejskala, Karla IV., Široká, Biskupská, Radniční, Česká, U Černé věže, Plachého, Kněžská, Piaristická, Hroznová, Husova tř., Krajinská, náměstí Přemysla Otakara II., Sokolský ostrov, Zátkovo nábřeží, F. A. Gerstnera, Jiráskovo nábřeží a Resslova. Úplně uzavřeno bude náměstí Přemysla Otakara II. a některé místní komunikace po trase závodu, a to buď úplně nebo v některém ze svých úseků od 30. 7. od 16 hodin do 31. 7. 2021 do 19 hodin.

Dne 31. července 2021 od 6:00 do 19:00 hodin dočasně zrušeny tyto zastávky MHD: Piaristická, Náměstí Př. Otakara II., Karla IV. (stanoviště ve směru Senovážné náměstí) pro linky MHD 21, 22 a 23, které budou vedeny odklonem ulicemi Jirsíkova a Dukelská.

Původní trasa závodu se musela upravovat, protože tradiční vedení přes Stromovku nebylo možné. Stále tam totiž probíhají úklidové práce po nedávné vichřici.

Další dopravní omezení začne v ulici Boženy Němcové a v křižovatce ulic Boženy Němcové, Matice školské a Emila Pittera 2. srpna 2021. „Na křižovatce bude provedena oprava asfaltového povrchu v prostoru přechodu pro pěší a dojde i na výměnu poškozených výstražných světel v úrovni pojízdné plochy komunikace. Z důvodu zajištění technologického postupu obou oprav jsou práce rozděleny na dvě etapy. První je od 2. srpna do 8. srpna a druhá od 9. srpna do 15. srpna. Podle průběhu prací bude upravováno i dopravní řešení na křižovatce,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.

V Českých Budějovicích jsou aktuálně úplně uzavřené ulice Plavská a L. M. Pařízka a omezení zde potrvá do konce roku. Dále je třeba počítat s uzavírkami mostu na křižovatce Nádražní ulice a ulice Generála Píky, takže od Lišova se na Nádražní neprojede. U Českého Vrbného pak mohou stavbaři omezit provoz při opravě mostu na silnici do Týna nad Vltavou. Uzavřena je třeba také Trocnovská ulice v centru Trhových Svinů. Nebo most u Trocnova přes železniční trať.