„Je to tady jiný vesmír,“ říká o obchodu prodavačka Tereza Nováková. Za pultem už stála leckde, tak může srovnávat. Rozdíl je třeba v tom, že u Dobráka chtějí zákazníci vědět, jestli je maso z chovů, kde zvířata mají šanci vidět nebe a pást se na trávě. A i jinak mají svou přesnou představu o nákupu. „Přijde zákazník a chce žitný chleba. Když není, jinde by si třeba koupil jiný. Tady ne, otočí se na podpatku, počká si a přijde zase, když se požadovaný druh chleba přiveze. Zákazníci jsou u nás takoví zásadoví,“ popisuje Tereza Nováková klientelu, která v obchodu v centru města vyhledává zboží od malých výrobců a je za to ochotna i připlatit.