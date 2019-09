Dva zcela nové multifunkční pavilony jsou od svého otevření na počátku roku již plně v provozu a vedení nemocnice pokračuje v tom, co slíbilo. Připravuje modernizaci další budovy. V druhé etapě dojde na horní pavilon C. Jedná se o budovu, kde ještě donedávna sídlily ředitelství nemocnice a domov důchodců. Nyní v ní nadále zůstává léčebna dlouhodobě nemocných (LDN). Ale i tu čeká náročné stěhování. Po dobu rekonstrukce najdou totiž pacienti léčebny útočiště ve vyprázdněné budově bývalé gynekologie a porodnice. Mezitím horní budova projde zejména vnitřní proměnou.

„Pavilon C rekonstrukci nutně potřebuje,“ říká ředitel nemocnice Jindřich Florián. „Je nutné zvýšit komfort pro pacienty a modernizací získáme kapacitu 96 lůžek výhradně pro stanici LDN, kdy budou všichni její pacienti pod jednou střechou. Doposud jsou totiž lůžka LDN rozmístěna po celé nemocnici.“

„A to je v mnoha ohledech nepraktické,“ dodal Jindřich Florián. Rekonstrukce pavilonu bude podle předpokladu stát 49 390 000 korun bez DPH. Týkat se bude vnitřních prostor a rozvodů elektrické energie, vody a odpadů. Částečně se změní vnitřní uspořádání, protože přibudou nová sociální zařízení k pokojům, a to tak, aby na každé sociální zařízení připadaly maximálně dva pokoje. Vnější plášť a okna prošla zateplením před pěti lety. Dodavatel prací je vybraný, v září s ním nemocnice podepíše smlouvu. Pacienti se do zmodernizované LDN vrátí zhruba za rok.